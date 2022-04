Jeremias Rodriguez lascia L’Isola dei Famosi, l’abbandono in diretta: “Ho bisogno di tornare a casa”

Colpo di scena all’Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez lascia per sempre l’Honduras, rifiutandosi di concedersi una seconda possibilità su Playa Sgamada. Il naufrago è stato eliminato al televoto nella diretta di questa sera e, come di consueto, è stato indirizzato nella spiaggia secondaria per poter proseguire il gioco. Tuttavia, complice la mancanza della fidanzata, il concorrente ha deciso di andarsene.

Jeremias Rodriguez eliminato al televoto all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi la puntata di questa sera ha avuto in Jeremias Rodriguez uno degli indiscussi protagonisti. Il naufrago a inizio diretta si è lasciato andare ad un lungo sfogo, parlando delle critiche ricevute dai compagni di viaggio e mostrando il lato più fragile del suo carattere.

Una crisi acuita in questi giorni e segnata, in particolare, dalla mancanza della famiglia e della fidanzata.

A dare una scossa improvvisa al suo percorso nel reality è stata, a seguire, l’eliminazione al televoto. Il fratello di Belén è stato sconfitto dalla coppia composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal e ha così dovuto abbandonare immediatamente la Palapa. Approdato a Playa Sgamada, dove ha ritrovato papà Gustavo e Clemente Russo, il naufrago ha però deciso di non concedersi la seconda possibilità che spetta, di diritto, a tutti i naufraghi eliminati al televoto.

Jeremias Rodriguez non resta a Playa Sgamada: è addio al reality

L’intenzione di Jeremias Rodriguez è chiara sin da subito: abbandonare per sempre il reality e tornare a casa dai propri affetti. A Playa Sgamada il naufrago spiega: “Sono arrivato fino a qua, avevo chiesto ai miei compagni di nominarmi, ho bisogno di vedere la mia fidanzata e non ce la faccio più: abbandono L’Isola“. Ilary Blasi gli chiede conferma di questa scelta e lo invita a ripensarci, ma la sua posizione è netta: “Sono sicurissimo.

Ci hanno provato tutti a convincermi, ma no.

Voglio andare a casa, ho bisogno della mia famiglia e della mia fidanzata“.

Jeremias, in particolare, ha sottolineato come i reality non siano il suo mondo e la sua unica intenzione ora sia tornare a casa: “Il mio scopo era portare papà, io ho già fatto altri due reality e non ho mai vissuto di questo, perché è un mondo che non mi piace. Chi mi conosce lo sa“. Frase cui ha fatto seguito la stoccata di Vladimir Luxuria, che ha raccolto gli applausi del pubblico in studio: “Scusa Jeremias, ma tu dici sempre ‘è un mondo che non mi piace’ ma noi ti conosciamo solo per i reality.

Eddai“. La scelta del naufrago pare inamovibile: “La mia vita è bellissima, ho bisogno di riabbracciarla. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, quello di chiedere scusa e dire la mia. Ho bisogno di tornare a casa“.