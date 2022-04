La Pupa e il Secchione Show anticipazioni e ospiti: Barbara d’Urso conduce la sesta puntata

La prima esperienza di Barbara d’Urso come conduttrice di un programma di Italia1 sta proseguendo tra vicende alterne caratterizzate da un calo vistoso di ascolti. La nuova versione de La Pupa e il Secchione Show non sta infatti scaldando i cuori del pubblico del canale nemmeno grazie alla preseza degli spumeggianti opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Nulla però è ancora perduto ed il programma proverà a risollevare le sue sorti con il nuovo appuntamento in onda in prima serata questa sera martedì 19 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

La Pupa e il Secchione Show: il sesto appuntamento in onda su Italia1

Il sesto appuntamento stagionale con La Pupa e il Secchione Show presentato da Barbara d’Urso va in onda martedì 19 aprile 2022 nella prima serata di Italia1.

Il programma riprende le sue vicende dopo la controversa puntata di settimana scorsa che ha visto la squalifica della pupa Paola Caruso dopo la furente lite contro la collega Mila Suarez.

A commentare le nuove vicende delle coppie chiuse in Villa ci saranno ovviamente i tre amati giudici del programma Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge ai quali ancora non si sa chi sarà il pupo o la pupa per una sera che si aggiungerà a loro per determinare le sorti dei concorrenti.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della sesta puntata

Tra i temi della nuova puntata ci sarà sicuramente il commento della scorsa che visto il saluto della nuova coppia eliminata formata da Orlando Puoti e Laura Comaschi, la pupa che tanto aveva mal impressionato durante il zucca quiz.

Si scoprirà poi quale sarà i destino di Edoardo Baietti, Secchione della squalificata Paola Caruso e si metteranno sotto torchio le nuove coppie formate da Mila Suarez e Gianmarco Onestini, mentre il ruolo di Pupa insidiosa è tenuto da Emy Buono, eliminata da Maria Laura De Vitis a sua volta diventata la nuova pupa di Alessandro De Meo.