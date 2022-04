Ludovica Bargellini morta in un incidente stradale: scompare a 35 anni l’attrice di The Young Pope di Paolo Sorrentino

Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni, è morta questa notte in un incidente stradale avvenuto a Roma, all’incrocio tra via Grotta Perfetta e Via Colombo. La ragazza è morta quasi sul colpo per via delle lesioni riportate: dalle prime analisi è stato possibile ricostruire la probabile dinamica dell’incidente.

Ludovica Bargellini, l’incidente: forse un colpo di sonno e la perdita di controllo del mezzo

Ludovica Bargellini era nata a Pistoia 35 anni fa: a quanto pare era sola al momento dell’incidente avvenuto stanotte nella zona della Montagnola, ed era alla guida della sua Lancia Y. La ragazza è stata estratta dai rottami della sua auto, apparentemente fuggita al suo controllo, ma è apparsa subito in condizioni gravissime.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio ma pochi minuti dopo essere arrivata in ospedale, ha smesso di vivere.

Secondo i primi rilievi parrebbe che la ragazza possa aver avuto un colpo di sonno, o un momento di distrazione, e che sia finita contro un muro, distruggendo il veicolo: al loro arrivo, vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere, con non poche difficoltà. Oggi gli agenti della polizia locale proseguiranno in loco con i rilievi, per poter appurare definitivamente cosa sia accaduto.

Ludovica Bargellini e il cinema: dalla laurea in Costume a The Young Pope

Ludovica Bargellini si era trasferita a Roma per poter lavorare alla sua carriera di attrice: si era trasferita da giovanissima ed aveva studiato recitazione alla scuola Jenny Tamburi, subito dopo essersi laureata in Costume al Centro Sperimentale di Cinematografia: dopo erano arrivati.

Primi ruoli importanti, tra cui una parte in The Young Pope, la serie di Paolo Sorrentino. Aveva anche lavorato in Non c’è tempo per gli eroi del regista Mugnaini. Palato Assoluto di Francesco Falaschi e Dylan Dog vittima degli eventi di Claudio Di Biagio.