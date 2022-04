Miriana Trevisan diffida alcuni concorrenti del GF Vip: chi sono gli ex compagni di reality nel mirino della showgirl e perché

Alcuni ex compagni di reality si sarebbero espressi in modo denigratorio nei confronti di Miriana Trevisan, che ora è pronta a chiedere loro di pagare delle conseguenze.

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha deciso di chiudere i conti con diverse persone incontrate nel reality e con le quali sono rimaste questioni in sospeso. La showgirl ha deciso di diffidare queste persone, dichiarando che hanno contribuito a diffondere dichiarazioni non veritiere sul suo conto e che hanno rischiato di danneggiare la sua immagine.

Miriana Trevisan e le diffide: chi è nel mirino della showgirl

Miriana Trevisan ha deciso di andarci giù pesante, soprattutto con alcune persone conosciute dentro la Casa più spiata d’Italia. La donna ha deciso di inviare diffide a diversi personaggi: tra questi Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Lo ha spiegato al settimanale Chi in un’intervista: “Mi sono sentita dare della ‘prostituta’ – questo hanno fatto intendere le persone – da Urtis che parlava di una storia a notte con uomini ricchissimi, Katia che è stata con un uomo sposato e da Soleil che ha avuto un flirt dentro un matrimonio, quello tra Alex Belli e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto”. Nello specifico sarebbe stata descritta come una manipolatrice stratega: “Entrambe (Solei Sorge e Katia Ricciarelli, ndr) mi hanno descritta come una donna che manipola.

Invece a manipolare erano proprio loro due. In quella casa ho visto menzogne e strategie”.

Giacomo Urtis e la “storia delle scarpe”: la reazione di Soleil

Giacomo Urtis, in particolare, aveva fatto all’interno della Casa della affermazioni molto forti sulla Trevisan mentre parlava con Soleil Sorge: “Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco.

Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro”.

Queste dichiarazioni avevano trovato Soleil Sorge d’accordo: “È molto evidente il modus operandi, l’ho riconosciuta subito. Per quello dico che la vera maga della casa sono io. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti ci cascano, ci credono”. Successivamente Trevisan si era definita disgustata da quanto era stato detto, e dal fatto che fosse stato detto da Giacomo Urtis, che peraltro non ha mai atto passi indietro rispetto a tali dichiarazioni.