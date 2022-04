Piacere, sono un po’ incinta: il film con Jennifer Lopez arriva in tv. La trama, il cast e quando vederlo

Nella prima serata di martedì 19 aprile 2022 il canale di Rai2 propone la pellicola che vede impegnata come protagonista Jennifer Lopez. Il film dal titolo Piacere, sono un po’ incinta va in onda a partire dalle ore 21:20 e mostra la storia di Zoe, una ragazza stanca di avere relazioni saltuarie e che decide di avere un figlio con l’inseminazioni artificiale. proprio quando sta per coronare il suo sogno si troverà ad incontrare l’uomo della sua vita, che frequenterà senza dirgli nulla della sua dolce attesa.

Piacere, sono un po’ incinta: il cast e le curiosità del film

Piacere, sono un po’ incinta (in linuga originale dal titolo di The Back-Up Plan) è una commedia del 2010 diretta da Alan Poul.

Il regista al suo primo lungometraggio, è noto maggiormente per aver girato alcune serie tv note soprattutto negli Stati Uniti d’America ed anche in Italia come Grace and Frankie, nota serie che vede come protagonista indiscussa Jane Fonda.

Nel cast spiccano nei ruoli di protagonisti Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin, con la cantante, attrice, showgirl e presentatrice statunitense che torna ancora una volta sul set. Al loro fianco partecipano anche Eric Christian Olsen, Tom Bosley, Linda Lavin.

Piacere, sono un po’ incinta: la trama della commedia

Zoe è una donna di New York proprietaria di un negozio per animali che dopo svariate storie d’amore andate a male decide di voler diventare mamma e per coronare il suo sogno ricorre all’inseminazione artificiale.

Proprio quando sta per portare a termine la gravidanza e prendersi cura del futuro figlio completamente da sola, la vita la mette di fronte a Stan.

L’uomo incontrato su di un taxi le fa fa subito breccia nel suo cuore e la donna inizialmente decide di non dirgli dello stato di dolce attesa nel quale si trova, mettendosi negli amorosi guai.

Guarda il trailer: