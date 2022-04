Previsioni meteo dal 19 al 24 aprile: addio al sole quasi estivo, tornano pioggia, vento e neve

Le ultime giornate avevano aperto alla speranza che l’inverno fosse ormai superato, in vista di un’estate sempre più vicina e calda. Tuttavia, le previsioni meteo per la seconda parte di questa settimana sembrano voler invertire leggermente la rotta a causa dell’avvicinamento di una perturbazione che porterà nuovamente piogge e venti sulla penisola. In alcune aree del paese, specialmente montanare, potrebbe riaffacciarsi anche la neve.

Previsioni meteo di martedì 19 e mercoledì 20 aprile

Le giornate di martedì 19 e mercoledì 20 saranno ancora in parte piuttosto calde, ma il sole delle ultime giornate sarà colpito da un vortice ciclonico che porterà con se numerose nuvole.

A partire dal nord Italia la perturbazione atlantica si muoverà rapidamente verso il centro, per poi allargarsi piano piano anche in direzione del sud.

Sono previste in queste giornate anche le prime timide piogge, soprattutto in Sardegna, nel nord ovest e nei settori tirrenici centrali. Sicuramente una buon notizia per il nord Italia, in larga parte colpito dalla siccità.

Previsioni meteo giovedì 21 aprile: forti perturbazioni in tutta la penisola

La giornata di giovedì 21 sarà probabilmente la peggiore della settimana perché porterà la pioggia in gran parte del territorio.

Già dalla mattinata la pioggia imperverserà, portando anche numerosi temporali. A salvarsi saranno solo i territori del sud Italia, mentre la cinta alpina dovrà fare i conti con un ritorno dei venti da Scirocco, che potrebbero causare anche qualche leggera nevicata.

previsioni meteo Venerdì 22 aprile e weekend

Contestualmente alle piogge, si poterà anche assistere ad un calo delle temperature, che però non sembrano essere eccessivamente rigide. Dopo i forti rovesci previsti sul territorio nella giornata di giovedì, la situazione sembra migliorare leggermente venerdì 22.

In vista di un fine settimana che per ora sembra poter regalare un clima nuovamente più mite e caldo, portando direttamente alle porte della settimana del 25 aprile.