Tina Cipollari spara a zero contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: “Fate proprio pena”

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e, subito, ha portato lo scompiglio nello studio televisivo. Il Cavaliere tarantino ha cominciato una conoscenza con Gloria Nicoletti, ma sembra anche molto vicino alla sua ex Ida Platano.

Tina Cipollari, però, non ha apprezzato questo riavvicinamento tra i due e li attaccati ferocemente in puntata.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini: Tina Cipollari si scatena

Non credevo di poter vedere tutto questo e, invece, sta accadendo. Riccardo Guarnieri fa nuovamente il cascamorto con Ida Platano, dopo anni a insultarsi reciprocamente in ogni modo possibile: “Chiacchierare non c’è mai riuscito… Prima è partita la canzone nostra, tu non mi hai guardato… Mi son girato due volte… Il ricordo è bellissimo… Non c’è paragone per me”.

Tutto molto sconvolgente. Qualsiasi cosa potevamo aspettarci da Riccardo Guarnieri, tranne questo. Anche un eventuale ritorno di fiamma con la Dama bresciana era messo in preventivo, ma il suo modo di flirtare adolescenziale con Ida Platano lascia senza parole. Non sembra di vedere il Cavaliere che conosciamo da anni.

Tina Cipollari per una puntata intera ha provato a esprimere quella sensazione straniante che il riavvicinamento tra i due porta a tutti noi: “Finalmente è finita questa pagliacciata… Proprio una cosa orrenda… Io ancora devo capire qual è il tuo scopo… Ma fate proprio pena… Due grandi furbi… State qua solo per visibilità“.

Tina Cipollari ha parlato di visibilità e falsità e, quasi quasi, la recita tra i due comincia a essere la cosa più probabile: “Ma chi volete prendere in giro?… Dove stava sto grande amore?”.

Gloria Nicoletti alla ricerca della dignità a Uomini e Donne

Nel mondo di Uomini e Donne, dove tutto è spesso al contrario, Maria De Filippi continua con tutte le sue forze a difendere non solo Ida Platano, ma anche questo pseudo feeling ritrovato con Riccardo Guarnieri: “Io lo trovo umano”.

Molto più condivisibile, invece, l’opinione di Tina Cipollari sulla Dama bresciana: “Ma tu pensi d’imbrogliare tutta la gente che ci guarda? Ancora con sta faccia angelica… Da piccola sprovveduta della trasmissione… Fatina di Pinocchio… Fino a 15 giorni fa era pazza di Alessandro“.

Comunque, con tutti i suoi difetti e le sue scene, Ida Platano è comunque di gran lunga migliore di Gloria Nicoletti, che si ostina a provarci con Riccardo Guarnieri, che la rimbalza in continuazione. Riprenditi Gloria!