Belen Rodriguez punzecchia Soleil Sorge a Le Iene: rapporti tesissimi tra la showgirl e l’ex di suo fratello

Sembra proprio che Belen Rodriguez e Soleil Sorge non vadano affatto d'accordo. Lo dimostra il modo in cui la showgirl si è rivolta all'ex cognata durante a Le Iene.

Aria di tempesta nel backstage de Le Iene, quest’anno condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Proprio la showgirl argentina oggi è al centro dell’attenzione, viste le numerose frecciatine che ha lanciato a Soleil Sorge, ospite del programma nel corso dell’ultima puntata proposta su Italia 1. Cos’è successo tra le due vippone.

Belen Rodriguez lancia alcune frecciatine a Soleil Sorge durante Le Iene

Che i rapporti tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge non siano proprio distesi è comprensibile. Non possiamo dimenticare che non sono hanno frequentato entrambe Gianmaria Antinolfi, ma l’influencer italoamericana ha anche avuto un breve flirt con Jeremias – fratello della showgirl argentina.

Nonostante ciò il pubblico non poteva immaginare che quest’ultima avrebbe approfittato dello studio de Le Iene per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ma cos’è successo? Nel corso dell’ultima puntata andata in diretta Belen ha presentato proprio l’ex cognata, riservandole parole non esattamente lusinghiere.

“Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola.

Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello – ha anticipato la Rodriguez – I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo“.

I più attenti hanno notato che nella sua presentazione, la showgirl non solo non ha mai nominato Jeremias tra gli ex della vippona, ma ha anche espresso tra le righe un giudizio piuttosto ironico sull’italoamericana.

Stando poi a quanto rivelato dal settimanale di Alfonso Signorini – la rivista Chi – subito dopo nel backstage sarebbe calato il gelo e il clima sarebbe stato tesissimo.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: la loro storia d’amore

Non è ben chiaro da cosa sia scaturito il commento di Belen Rodriguez nei confronti di Soleil Sorge, soprattutto perché in più occasioni sia l’influencer quanto Jeremias hanno invece dimostrato di essere in rapporti più che ottimi.

I due si sono conosciuti all’Isola dei Famosi, nonostante il ragazzo sia rimasto brevemente nel reality anche in quell’occasione e sia poi uscito a causa di un infortunio.

Le cause della rottura, invece, non sono mai state rese note, ma i due hanno sempre riservato dolci parole per l’altro.

Nel corso di un’intervista a Verissimo, infatti, la Sorge ha così commentato la partecipazione al reality del suo ex: “Lui era fortissimo quando eravamo all’Isola insieme, quindi sono certa che… Saranno una coppia veramente forte [con il padre Gustavo ndr]. Sono certa che saranno una coppia forte… Siamo rimasti in buonissimi rapporti, poi non sentiamo, non ci siamo sentiti, non siamo rimasti in contatto costante. Però gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita, davvero, di avere tanta felicità nella vita“.