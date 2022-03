Soleil Sorge parla degli ex Jeremias Rodriguez e Luca Onestini, qualche dettaglio anche sul fidanzato attuale

Soleil Sorge è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip6 nell’ultima puntata di Verissimo. L’influencer italo-americana, in particolare, ha raccontato il rapporto d’amicizia che la lega all’ex coinquilina Sophie Codegoni.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha parlato anche dei suoi ex fidanzati. In particolare, l’ex gieffina ha svelato i suoi rapporti attuali con Luca Onestini e Jeremias Rodriguez. Ma Soleil Sorge si è aperta anche sul suo misterioso fidanzato

Le dichiarazioni di Soleil Sorge sui suoi ex fidanzati a Verissimo

Soleil Sorge è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo, insieme a Sophie Codegoni.

L’influencer italo-americana ha raccontato il suo rapporto attuale con Jeremias Rodriguez, adesso all’Isola dei Famosi: “Lui era fortissimo quando eravamo all’Isola insieme, quindi sono certa che… Saranno una coppia veramente forte. Sono certa che saranno una coppia forte… Siamo rimasti in buonissimi rapporti, poi non sentiamo, non ci siamo sentiti, non siamo rimasti in contatto costante. Però gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita, davvero, di avere tanta felicità nella vita“.

Luca Onestini, invece, non è più parte della vita di Soleil Sorge: “Quasi non ricordo più.

Potrei definirlo un conoscente a malapena… Ormai son passati anni, non ci siamo mai più sentiti, né parlati. Non abbiamo mai più riallacciato i rapporti quindi mi è totalmente indifferente“.

L’influencer italo-americana ha parlato anche dell’ex cognato Gianmarco Onestini: “Ora c’è suo fratello lì a La Pupa e il Secchione come concorrente… Anche se, è ovvio che, vogliono automaticamente pensare che ci siano delle cose personali, è passato così tanto tempo. Da parte mia non c’è alcun tipo di rancore, anzi. Lo tratto come un concorrente qualunque“.

Soleil Sorge e Carlo dopo il Grande Fratello Vip6

Silvia Toffanin ha chiesto a Soleil Sorge se il suo presunto fidanzato, di cui si è tanto parlato al Grande Fratello Vip, esistesse davvero.

L’influencer italo-americana ha risposto con ironia: “Mark Caltagirone, non esiste… È un personaggio idilliaco, che fa parte del mio cuore. Non esiste, nessuno lo ha mai visto. E resterà così“.

Soleil Sorge, in seguito, ha svelato com’è la situazione, adesso, con Carlo: “Le relazioni, soprattutto quelle che poi sono state rese pubbliche… Spesso e volentieri quando viene contaminato un rapporto umano da dinamiche esterne… Rovina un pochino quelli che sono gli equilibri… Voglio precisare questa cosa.

Io non ho mai detto di avere un fidanzato“. L’ex gieffina ha sottolineato che non si tratta di un fidanzato. “È una persona di cui mi sono innamorata prima di entrare nella Casa, ho mantenuto nel mio cuore durante tutto il tempo e fuori, poi, l’ho voluto rivedere. Abbiamo parlato. Non è un fidanzato, non vedo anelli sulla mia mano… Le cose si vedranno con il tempo come andranno“.

Soleil Sorge ha ammesso di non essere ancora pronta a fidanzarsi: “Prima di definirmi fidanzata con una persona e, quindi, prendermi un impegno importante voglio avere tutto molto chiaro e certo all’interno del mio cuore, quindi non sono ancora pronta… Gli equilibri vanno ripresi pian piano“.