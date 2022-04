Bianca Guaccero svela il motivo dell’assenza a Detto Fatto, il messaggio al pubblico: “Tornerò presto”

In queste ore si è infittito il mistero sull’assenza di Bianca Guaccero dallo studio di Detto Fatto, perlomeno nelle ultime due puntate andate in onda. La conduttrice è stata magistralmente sostituita dal suo fedele compagno di viaggio Jonathan Kashanian e, proprio nelle ultime ore, ha annunciato il motivo della sua assenza: il messaggio di affetto ai fan condiviso su Instagram, in attesa del suo ritorno in tv.

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: il mistero nelle ultime ore

Bianca Guaccero è il volto di punta di Detto Fatto, programma di intrattenimento in onda al pomeriggio su Rai2 e di cui è al timone dal 2018.

La conduttrice ha ormai fatto suo il format, accogliendo numerosi ospiti in studio per affrontare i problemi della quotidianità, dal benessere alla cucina, dalla salute alla moda. Tuttavia le ultime due puntate andate in onda, quella di lunedì 18 e martedì 19, sono state contrassegnate dalla sua assenza in studio.

Nella puntata di lunedì, giorno di Pasquetta, a prendere le redini del format e sostituirla è stato il suo fedele compagno di viaggio Jonathan Kashanian. Ospite fisso di Detto Fatto, si è calato questa volta nei panni del conduttore annunciando a inizio puntata l’assenza della collega in studio: “Ve lo diciamo subito: per motivi personali oggi Bianca non è con noi, ma faremo di tutto per tenervi compagnia e per farvi passare due ore di leggerezza e spensieratezza“.

Bianca Giaccero svela il motivo della sua assenza: “Sono positiva”

Motivi personali su cui si è infittito il mistero. Sino a poche ore fa, quando la stessa Bianca Guaccero è intervenuta sui social per spiegare il motivo della sua assenza. Attraverso una story condivisa sul proprio profilo Instagram, la conduttrice ha rivelato di aver contratto il Covid-19 e ha lanciato un messaggio di affetto al suo pubblico: “Ragazzi pensavo di averlo scansato… ma ahimè sono positiva per la seconda volta, e per di più nello stesso mese dell’anno scorso.

Mi dispiace un sacco… tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene… tanto“.

La conduttrice è così ora costretta al riposo, in attesa di negativizzarsi e di ritornare operativa sul piccolo schermo. Al momento è impossibile quantificare la sua assenza a Detto Fatto che, molto probabilmente, vedrà ancora Jonathan Kashanian alla conduzione in attesa del suo ritorno.