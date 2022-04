Catia Franchi a Uomini e Donne: chi è la nuova dama che è imparentata con una famosa stilista italiana

Catia Franchi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne. Il pubblico non ha potuto non notare la somiglianza della donna con un volto famoso nel mondo della moda.

Catia Franchi è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne. La donna è intervenuta nella puntata del 15 aprile 2022 e i telespettatori hanno subito notato la somiglianza a un personaggio famoso. Andiamo a scoprire con che volto noto è imparentata.

Catia Franchi: chi è e famiglia della nuova dama di Uomini e Donne

Di Catia Franchi non si hanno molte notizie sia della sua biografia che della vita privata, perché la donna tiene molto alla riservatezza. È la sorella di Elisabetta Franchi, famosa stilista italiana. Infatti Catia lavora come assistente della sorella presso l’azienda di famiglia.

Le due sono molto legate e spesso pubblicano sui loro profili social delle immagini che le ritraggono insieme.

Catia ha due figli, Milos e Naomi Michelini, ed è zia due nipoti Ginevra e Leone.

La sua passione principale è lo sport, infatti pratica ciclismo e corsa, ma anche lei, come la sorella, è appassionata di moda.

Catia Franchi a Uomini e Donne: la nuova dama del parterre femminile del Trono Over

Catia Franchi si è fatta notare nel parterre femminile di Uomini e Donne nella puntata del 15 aprile 2022. In realtà la donna è arrivata in studio già qualche puntata fa, ma non aveva fatto nessuna presentazione.

La nuova dama è intervenuta criticando l’atteggiamento di Biagio Di Maro, cavaliere del parterre maschile. La donna ha detto con grande determinazione e schiettezza la sua: “Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto, dovevi essere sincero”.

Dopo questo commento tagliente nel confronti dell’uomo, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza a un volto famoso del mondo della moda, Elisabetta Franchi. In occasione di quella puntata del programma, infatti Catia indossava un abito firmato dalla sorella.

Il presunto flirt tra Naomi, la figlia di Catia, e Tomaso Trussardi

Recentemente la figlia di Catia, Naomi Michelini, è stata al centro del gossip per un presunto flirt con un altro grande volto del mondo della moda, Tomaso Trussardi.

I due avevano passato insieme una vacanza a Cortina e quindi si pensava che formassero una coppia.

Ma poco dopo entrambi hanno smentito la notizia dicendo che sono amici nonostante sia concorrenti nel mondo della moda.

Queste sono state le parole della ragazza in un’intervista rilasciata a Fanpage: “Ovviamente è tutta una bufala. Non capisco neanche come abbiano potuto collegare il mio nome con quello di Tomaso Trussardi, visto che io non lo conosco nemmeno poi così bene”.

Naomi ha spiegato che probabilmente hanno associato lei a Tomaso Trussardi per la sua vicinanza ad Elisabetta Franchi. “Io sono probabilmente la persona più vicina a lei, lavoriamo insieme ogni giorno. Hanno visto una ragazza bionda e così hanno montato ad hoc questa storia piuttosto interessante. Ma non c’è assolutamente nulla, la verità è che io non ho alcun rapporto con Tomaso, non l’ho mai frequentato personalmente” ha detto la figlia di Catia.