Tomaso Trussardi ha già una nuova fidanzata dopo Michelle Hunziker: l’imprenditore rompe il silenzio

Gossip

In queste ore le riviste di gossip sono impazzite dietro lo scoop del momento: Tomaso Trussardi è stato avvistato in compagnia di una donna, Naomi Michelini (nipote e assistente di Elisabetta Franchi). È dunque partita la caccia alle indiscrezioni per cercare di capire se l’imprenditore ha già una nuova fiamma dopo Michelle Hunziker, con cui il matrimonio è finito proprio di recente. Alla fine è stato lo stesso Trussardi a rompere il silenzio sulla vicenda, facendo chiarezza sul suo rapporto con la Michelini.

Tomaso Trussardi avvistato in dolce compagnia di Naomi Michelini

Da qualche giorno è stato lanciato dagli esperti di gossip un’indiscrezione bomba: Tomaso Trussardi sarebbe stato avvistato in dolce compagnia di Naomi Michelini, nipote e assistente di Elisabetta Franchi.

A riferire questi rumor è stato, tra gli altri che si sono occupati della paparazzata, il settimanale Chi, che riferisce di aver pizzicato i due insieme per un weekend.

Si parla dunque di una nuova fiamma per l’imprenditore, ma proprio in queste ore è stato lo stesso Trussardi è intervenuto sui social per commentare ironicamente la situazione: “Un aiuto per spegnere le nuove fiamme” si può leggere tra le sue storie Instagram, lasciando intendere che la notizia sarebbe in realtà falsa.

A fare ulteriore chiarezza in merito è intervenuta anche la stessa Naomi Michelini, che sempre sui social ha bollato lo scoop come fake news, non aggiungendo altro in merito. Sembra insomma che tra i due ci sia solo un legame di amicizia, come sottolinea in queste ore anche fanpage, e che Tomaso Trussardi non abbia ancora voltato pagina dopo la sua rottura con Michelle Hunziker.

Chi è Naomi Michelini, la donna avvistata al fianco di Tomaso Trussardi

Mentre dunque le riviste di gossip si sono lanciate in indiscrezioni sulla vita sentimentale dell’imprenditore, molti si sono chiesti chi sia Naomi Michelini – per l’appunto la donna avvistata al fianco di Tomaso Trussardi.

La ragazza, come anticipato, è la nipote della stilista Elisabetta Franchi, per la quale ha iniziato a lavorare all’età di 18 anni.

Un giorno sarà lei a raccogliere l’eredità di sua zia, come affermato dalla stessa Franchi in un vecchio post su Instagram: “Prima o poi la corona va passata!

Naomi mia nipote si merita la corona! Magari io mi riposo un po’“.

La stessa foto è stata poi ripresa anche dalla ragazza, che ha scritto un lungo post in cui parla della sua esperienza al fianco della zia, una delle donne più importanti del settore: “Sono stata spesso incompresa perché le persone non possono capire cosa vuol dire stare a stretto contatto con te e lavorare in un azienda così importante – scrive Naomi su Instagram – Sono stata spesso incompresa anche perché essendo tua nipote tutti si aspettavano che vivessi nella bambagia, non sapendo invece quanto impegno e devozione ci metto nel fare il mio lavoro, sempre a testa bassa.

Ad oggi posso dire che ne è valsa la pena. Stare accanto a una grande Donna ne è valsa la pena“.