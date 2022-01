Tomaso Trussardi avvistato con una donna dopo la fine della storia con Michelle Hunziker: le immagini

Gossip

Tomaso Trussardi è stato avvistato in compagnia di una donna dopo l'annuncio della fine della sua relazione con Michelle Hunziker. La presunta coppia è apparsa in montagna.

La fine del rapporto fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha colto di sorpresa molti fan della coppia. La showgirl di origini svizzere ne ha parlato pubblicamente solo pochi giorni fa e proprio in queste ore sarebbero spuntate le prime indiscrezioni su una presunta “nuova fiamma” al fianco dell’imprenditore. A confermare la notizia vi sarebbero anche alcune immagini.

Tomaso Trussardi ha una “nuova fiamma” dopo Michelle Hunziker: l’indiscrezione

Lo scorso 18 gennaio, l’Ansa ha diffuso un comunicato ufficiale riguardante Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia ha fatto sapere di aver deciso di “modificare” il “progetto di vita“ che li ha tenuto legati per ben 10 anni, separandosi.

In questi giorni sono state molte le notizie riguardanti l’ormai ex coppia e da poche ore si parla anche di un possibile nuovo amore per Tomaso. L’imprenditore sarebbe stato avvistato con una ragazza bionda, durante una gita in montagna. “Primo weekend da single per Tomaso Trussardi” scrive Chi su Instagram condividendo le fotografie pubblicate anche sulla rivista. “Dopo l’annuncio della separazione, l’imprenditore è andato a Cortina, ospite della stilista Elisabetta Franchi” si legge ancora.

“Con lui le figlie (Michelle Hunziker è in Sardegna per il compleanno) e un’amica della padrona di casa, che non lo lascia solo un attimo” scrive ancora il magazine sui social.

Nello scatto condiviso, insieme all’annuncio della notizia, si vede la presunta coppia intenta a passeggiare fra i sentieri innevati. I due non appaiono particolarmente vicini, ma la rivista lascia intendere che fra i due ci potrebbe essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non stanno più insieme: i presunti motivi della separazione

Dopo l’annuncio della separazione fra la Hunziker e Trussardi, in molti si sono domandati cosa sia accaduto fra di loro.

Una fonte molto vicina alla coppia avrebbe rilasciato dettagli inediti ai microfoni del Corriere della Sera, parlando della loro crisi. Stando a quanto è emerso, le cose fra i due avrebbero smesso di funzionare già un anno e mezzo fa. Negli ultimi mesi, Tomaso avrebbe vissuto sempre più spesso lontano da Michelle: lui a Bergamo e lei a Milano con le loro figli. La fonte avrebbe parlato delle differenze di carattere fra i due coniugi, citandole come le possibili cause della fine del loro rapporto. Oltre a ciò, vi sarebbe stata anche la difficoltà di condividere amicizie e progetti lavorativi.