Chi l’ha visto anticipazioni: mercoledì 20 aprile in onda il caso di Andreea Rabciuc

Chi l'ha visto? torna in onda su Rai3 in prima serata mercoledì 20 aprile 2022. Le anticipazioni della puntata con Federica Sciarelli che porta in onda il caso di Andreea Rabciuc.

Mercoledì 20 aprile 2022 su Rai3 va in onda un altro appuntamento con la seguitissima trasmissione condotta da Federica Sciarelli. La conduttrice di Chi l’ha visto?, volto storico del format sin dal 2004, sarà il timone di un nuovo appuntamento alla ricerca delle persone scomparse nel nulla cercate con insistenza dalle autorità e dai loro cari. Nella puntata in onda questa sera in prima serata sul canale della televisione pubblica sarà affrontato il caso di Andreea Rabciuc, la giovane scomparsa nel nulla da Jesi il 12 marzo senza lasciare traccia.

Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli conduce una nuova puntata

L’appuntamento fisso con la trasmissione che va alla ricerca della verità per le sparizioni più misteriose si rinnova su Rai3 il 20 aprile 2022.

A partire dalle ore 21:20 circa Federica Sciarelli ritorna al centro dell’iconico studio di Chi l’ha visto? per raccontarci qualcosa in più sui fatti di cronaca che attanagliano il nostro Paese.

Il programma torna a fare compagnia agli attenti spettatori con i servizi e le inchieste puntuali sulle persone scomparse per l’Italia oltre che con gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni: il caso di Andreea Rabciuc

Durante la puntata sarà dedicato ampio spazio al caso della giovane di 27 anni scomparsa il 12 marzo scorso da Jesi.

Dopo oltre un mese di ricerche ed appelli ancora non si nulla della sorte di Andreea Rabciuc, con il giallo che ancora non trova soluzione. La trasmissione indagherà su cosa stesse facendo la giovane la sera della scomparsa, cercando di capire se stesse chattando con qualcuno in particolare.

“Nella prossima puntata. Andreea chattava con qualcuno la sera della scomparsa? Con chi?“, scrivono infatti su Facebook.

Un appuntamento ricco di nuove interviste ai personaggi che ruotano attorno al caso di Andreea oltre che ad una nuova indagine sul motivo per il quale tanti giovani decidano di allontanarsi da casa senza lasciar traccia.

Spazio poi al mistero dell’appuntato della Guardia di Finanza Piero Conversano con l’attenzione rivolta alle indagini ricominciate da capo, svela il sito ufficiale di Chi l’ha visto?.