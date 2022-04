Fabrizio Corona risponde a Fedez dopo le dichiarazioni del rapper: “Come tutti mi ha preso a modello”

Dopo le dichiarazioni di Fedez su Fabrizio Corona, è arrivata la secca replica sui social. Il rapper aveva spiegato, parlando con Belén durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, come l’ex re dei paparazzi ce l’avesse con lui. La risposta di Corona non si è fatta attendere e, attraverso alcune Instagram stories, nega di avercela con lui ma lo accusa di buttare via il suo talento: il suo pensiero sul rapper.

Fedez intervista Belén e parla di Fabrizio Corona: “Mi odia“

“Sai che lui mi odia?“: con questa domanda, rivolta a Belén ospite del suo programma su Spotify Muschio Selvaggio, è iniziata una querelle social a distanza tra Fedez e Fabrizio Corona.

Il rapper ha avuto una lunga chiacchierata con la showgirl nel corso dell’ultima puntata, parlando con lei anche del suo rapporto con l’ex re dei paparazzi, dal quale si sentirebbe odiato. “Ma non penso ti odi” ha cercato di rassicurarlo la showgirl, il rapper però ne è convinto: “Ogni giorno fa una ca**o di storia contro di me. È ossessionato“.

Belén ha cercato così di spiegare a Fedez, prima con ironia e poi spendendo parole serie sul suo ex: “Perché sei più tatuato di lui, è invidioso. Non ce l’ha con te a mio parere, io gli voglio bene con tutti i suoi difetti.

Ce l’ha un po’ con tutti, ma secondo me lo fa perché fa notizia, per far parlare di sé“.

Fabrizio Corona replica alle parole del rapper: il giudizio su di lui

Tale scambio di opinioni tra Belén e Fedez, tuttavia, non è passato inosservato a Fabrizio Corona, che ha voluto subito replicare. Attraverso Instagram l’ex re dei paparazzi ha inizialmente spiegato come non ce l’abbia con il rapper. Pubblicando un breve estratto di quell’intervista sulle sue stories, Corona ha commentato con alcuni messaggi le loro parole, riferendosi inizialmente alla showgirl: “Gorda non ce l’ho con lui.

A lui importa… è una vita che come tutti mi ha preso a modello“. Rispondendo nuovamente a Belén, secondo la quale lui manifesterebbe un senso di odio verso tutti per fare notizia, spiega: “Non perché fa notizia.

Parlano di me a prescindere“.

Oltre al breve estratto dell’intervista, Fabrizio Corona ha anche scritto un lungo messaggio spiegando cosa pensi realmente di Fedez: “Allora, partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta il sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla‘. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno.

È chi butta via il proprio talento che mi fa inca**are, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato! Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare.. Un abbraccio e rimettiti in forma!“.