I Gemelli di Guidonia a Oggi è un altro giorno: il trio parla del successo e sogna una collaborazione speciale

Dopo l’imprevisto di ieri, i Gemelli di Guidonia sono oggi pomeriggio ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il sorprendente trio canoro racconta il suo strabiliante successo a teatro e in tv, dove hanno trionfato nell’ultima edizione di Tale e quale show. In studio parlano di questo periodo d’oro e sognano una collaborazione con il gruppo che li ha di fatto ispirati: i Neri per Caso.

I Gemelli di Guidonia e il successo dopo Tale e quale show

Reduci dal successo nell’ultima edizione di Tale e quale show, i Gemelli di Guidonia sono oggi pomeriggio ospiti a Oggi è un altro giorno. Un’ospitata piuttosto travagliata, con il divertente trio che sarebbe dovuto essere in studio ieri ma che è rimasto imbottigliato nel traffico.

Imprevisto risolto con l’invito di Serena Bortone a raccontarsi oggi pomeriggio, ripercorrendo la loro carriera e il successo degli ultimi mesi.

“Stiamo facendo, in questi mesi, quello che abbiamo sempre desiderato fare. Speriamo possa durare il più possibile, poi sta a noi, dipende solo da noi” confessano in studio. Con l’innata ironia che li contraddistingue e che il pubblico ha avuto modo di conoscere, i Gemelli di Guidonia spiegano divertiti come sia “cambiata” la loro vita dopo il successo a Tale e quale show: “Sono cambiate tante cose, anche quando vado alla posta: prima prendere il biglietto, fare la fila… Invece dopo Tale e quale show prendo il biglietto, faccio la fila… è cambiato tutto.

E in più ci chiedono di fare Orietta Berti“.

I Gemelli di Guidonia ispirati dai Neri per Caso: la suggestiva idea

I Gemelli di Guidonia ricordano i loro primi passi nel mondo della musica quando, grazie al padre, conobbero la loro principale fonte d’ispirazione: i Neri per Caso.

Il trio ricorda la partecipazione del gruppo a cappella a Sanremo 1995, quando vinse con Le ragazze: “Era il 1995, papà si registrava la cassetta della diretta di Sanremo.

Il giorno dopo disse: ‘Ragazzi, ieri c’erano 6 ragazzi che cantavano’. Da lì siamo rimasti folgorati“.

I Gemelli non fanno mistero dell’ammirazione che nutrono per loro e, proprio dai membri del gruppo, ricevono una serie di video-messaggi. Da questa sorpresa nasce uno spunto per una collaborazione da sogno, come si augurano i Gemelli in studio: “Cantare insieme, sarebbe bello magari fare un pezzo insieme a loro, o una cover”.