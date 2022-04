Il paradiso delle signore anticipazioni dell’episodio di oggi: Beatrice non si sveglia dal coma. La trama

Il pomeriggio di Rai1 di mercoledì 20 aprile 2022 propone un nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore. Il 153esimo episodio della soap prende il via a partire dalle ore 15:55 mostrando agli spettatori italiani la delicata condizione di salute di Beatrice. La donna sarà ancora a letto in coma senza dare segnali di risveglio provocando in tutti un blackout emotivo che colpirà maggiormente Vittorio e Dante. I due soci ma di fatto rivali in affari cercheranno di superare il momento complicato in maniera molto diversa.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di mercoladì 20 aprile

Il terzo appuntamento settimanale con la soap ambientata a Milano va in onda alle ore 15:55 di mercoledì 20 aprile sempre su Rai1, e farà compagnia al suo affezionato pubblico mostrando gli sviluppi della trama che ruotano intorno al svelerà il 153esimo episodio del Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni della trama ci riportano di una Gemma vogliosa di riconquistare la sua x fiamma. La donna combatte per riconquistare le attenzioni del giovane Sant’Erasmo che però sembra avere la testa altrove.

A farla da padrone saranno le condizioni di salute di Beatrice, ancora ridotta in coma nel letto d’ospedale con i medici che non danno buone notizie in merito.

Se la notizia scuoterà Vittorio a tal punto da avere un serio crollo emotivo, di contro Dante reagirà in maniera plateale arrivando in ospedale disperato al suo capezzale.

Flora sarà piena di dubbi in seguito ad una chiamata che la metterà di fronte ad una nuova opportunità ma anche ad una grande scelta.

Infine Stefania dopo la ripetuta corte di Marco decide di incontrarlo ed i due si baciano appassionatamente.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

Mercoledì 20 aprile 2022 si aggiunge un altro tassello alle vicende della soap che andranno in onda su Rai1 fino a venerdì 22 aprile 2022, dei quali al seguente link puoi leggere le anticipazioni delle trame di tutti gli episodi di questa settimana per rimanere aggiornato sulle vicende dei protagonisti de Il paradiso delle signore.