Paola Caruso e Mila Suarez fanno pace a La Pupa e il Secchione Show: il chiarimento dopo le polemiche

Dopo la squalifica per aggressione ai danni di Mila Suarez, Paola Caruso è tornata ieri sera in studio a La Pupa e il Secchione Show. La showgirl ha voluto chiedere scusa a Barbara D’Urso e al programma e ha avuto anche un confronto con la “rivale”, la quale però ha inizialmente opposto resistenza al tentativo di riconciliazione. La pace alla fine è esplosa al termine di una sfuriata della conduttrice contro la stessa Mila.

Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show dopo la squalifica: arrivano le scuse

Paola Caruso è rientrata in studio a La Pupa e il Secchione Show nella puntata andata in onda ieri sera.

La showgirl era stata squalificata dal gioco la scorsa settimana per aver aggredito fisicamente una delle sue compagne di viaggio, Mila Suarez. Aggressione dettata dalla rabbia, con la Suarez che, durante una litigata, ha tirato in ballo il figlio della Caruso provocando così la sua reazione.

“Io mi scuso nuovamente. Non è tollerata, né in tv né all’esterno, la violenza sia fisica sia psicologica. Mi spiace, chiedo scusa a te, a casa e al programma, ho superato un limite che non doveva essere superato”: queste le dichiarazioni di scuse di Paola Caruso, accolta da Barbara D’Urso in studio.

La showgirl spiega come la sua rabbia sia stata dettata dal riferimento al suo rapporto con il figlio: “Io sono una madre single, tu sai bene la mia storia. Questo è stato molto frustrante e debilitante per me a livello morale, ed è per questo che io non ho concesso a nessuno di parlare del rapporto tra me e mio figlio“. Barbara D’Urso, accolte le sue scuse, invita Mila Suarez a raggiungere il centro dello studio. La showgirl si rivolge alla Caruso dicendole: “Ho visto che lei è arrivata e ha chiesto scusa, quindi voglio chiudere e le sue scuse sono accettate“.

Paola Caruso e Mila Suarez: il chiarimento dopo le polemiche

Tuttavia il chiarimento non finisce qui, perché Barbara D’Urso vorrebbe che anche Mila Suarez riconoscesse le sue colpe: aver tirato in ballo il figlio di Paola Caruso, ferendola.

“È lei che mi ha aggredita” risponde però la Suarez, provocando il dissenso del pubblico e l’ira dei giudici. Federico Fashion Style la invita a non sollevare polemiche e a chiedere scusa a Paola, ma la Pupa oppone resistenza: “Le cose possono accadere, ma come mi ha aggredito lei…“.

A quel punto entra in gioco la rabbia di Barbara D’Urso, che si scaglia contro Mila: “Mila, ma non ci arrivi da sola?

Ma vuoi chiederle scusa perché le hai toccato il figlio? A questo punto sei indifendibile, è elementare, è la base anche della sensibilità e dell’educazione di una persona“. La Suarez, sentitasi presa di mira dalla conduttrice e dal dissenso di tutto lo studio, alla fine ha acconsentito. Ha chiesto scusa a Paola Caruso e alla fine le due showgirl si sono abbracciate.