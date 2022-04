Paola Caruso e Mila Suarez arrivano alle mani a La Pupa e Il Secchione: il video della rissa

In un litigio Paola Caruso e Mila Suarez arrivano addirittura alle mani. Il video della furiosa e violenta litigata e le dichiarazioni delle dirette interessate in studio.

Nella scorsa puntata de La Pupa e Il Secchione Show abbiamo assistito ad un episodio di violenza. Paola Caruso e Mila Suarez, infatti, hanno litigato a tal punto da arrivare alle mani. Le immagini della rissa sono state mandate in onda in prima serata su Italia 1 e le dirette interessate hanno raccontato ognuna la propria versione dei fatti.

Paola Caruso e Mila Suarez si picchiano a La Pupa e Il Secchione Show

Nella puntata de La Pupa e Il Secchione Show, prima di mostrare le immagini della furiosa lite tra Paola Caruso e Mila Suarez, Barbara d’Urso ha introdotto l’argomento dicendo: “Ho ricevuto una telefonata stamattina brutta, c’è stata una lite nella notte molto forte che è finita in un modo che a me non è piaciuto, e quindi probabilmente cambieranno delle dinamiche”.

Poi ha mostrato il video che spiega la dinamica dei fatti.

Come anticipato dalle parole della conduttrice, la lite si è svolta durante la notte, le immagini mostrano Mila attaccare verbalmente Paola mettendo in mezzo il figlio di quest’ultima che dalla rabbia arriva alle mani. Mila Suarez ha iniziato a lanciare per la villa dello show tutto ciò che trovava sul suo cammino. Poco dopo la rissa la Caruso è svenuta. In lacrime ha poi dichiarato: “Mi sento umiliata, non si deve mai perdere il controllo”.

Una notte movimentata e tesa in Villa. Il duro scontro tra Paola e Mila ha letteralmente scosso tutti. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/OLhlgPurqF — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

Le dichiarazioni di Paola Caruso in studio

In studio Paola Caruso si è mostrata mortificata per l’accaduto, ma ha provato a giustificare la sua reazione violenta con queste parole: “Mi si è chiuso il cervello, ok le dinamiche. Era la seconda volta che attaccava mio figlio. Mi ha detto che avevo rotto i cog***ni con mio figlio”. Mila Suarez però ha dichiarato di non aver utilizzato il figlio di Paola per provocarla.

Stando alle parole degli altri concorrenti, specialmente di Elena Morali, però, sarebbe stata la stessa Paola Caruso a colpire per prima l’altra Pupa.

Il discorso di Barbara d’Urso a La Pupa e Il Secchione Show

In questi giorni Mila Suarez, a causa del fatto di aver perso una prova, ha avuto il ruolo di Pupa insidiosa il cui compito era quello di rubare il Secchione ad un’altra Pupa. Il suo comportamento, quindi, è stato sempre molto provocatore. Barbara d’Urso, infatti, ha cercato di spiegare a Paola che: “Tu sei sotto le telecamere sei in un programma televisivo qualunque tipo di provocazione ti venga fatta rispondi in un altro modo, ma le mani addosso no”.

La nostra Barbara ha qualcosa di importante da dire a Paola Caruso: qualunque tipo di provocazione non giustifica mai la violenza. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/Qcm3e6xBuH — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

In seguito, è stato preso un provvedimento disciplinare nei confronti di Paola Caruso a causa di questo suo comportamento violento.

Barbara d’Urso le ha infatti comunicato: “Paola sei ufficialmente squalificata dal gioco”.