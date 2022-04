Previsioni meteo, sarà un ponte del 25 aprile di freddo e pioggia: come sarà il tempo in tutta Italia

La tendenza meteo per il week end lungo del 25 aprile suggerisce giornate all’insegna della pioggia e tempo instabile. Il meteo per sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022.

I giorni che verranno saranno caratterizzati da piogge e perturbazioni un po’ in tutta Italia. Oltre alla Pasquetta anche nel giorno della Liberazione sono caratteristici pic-nic, grigliate e giornate all’aria aperta. Purtroppo però, anche il week end lungo del 25 aprile probabilmente non vedrà il sole fare capolino a causa di perturbazioni atlantiche in transito sulla nostra penisola. Le previsioni meteo per sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile.

Previsioni meteo per sabato 23 aprile

Sabato nubi e piogge la faranno da padrone. Già a partire dalle prime ore della giornata del 23 aprile, infatti, un fronte atlantico ricco di piogge attraverserà i cieli delle regioni dell’Italia di Nordovest.

Queste aiuteranno a calmare lo stato siccitoso di cui questa parte della nostra penisola soffre da ormai vari mesi. Durante la giornata, inoltre, le perturbazioni potranno diventare più intense, specialmente nelle zone delle Alpi e in Liguria, poi anche in Toscana, nel Nordest e sulla Sardegna. Il resto d‘Italia potrà godere di condizioni meteo più stabili con cieli soleggiati e climi miti.

Il meteo per domenica 24 aprile

Nella giornata di domenica, però, le varie perturbazioni si estenderanno in gran parte d’Italia per poi abbandonare pian piano i nostri territori.

La giornata del 24 aprile, comunque sarà a tratti instabile nelle zone del Centro-Nord, specialmente in Val Padana. Le regioni adriatiche e meridionali saranno assicurate da tempo più stabile.

Tendenza meteo per lunedì 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia

Il 25 aprile dovrebbe tornare l’alta pressione che prenderà il posto della circolazione umida e instabile protagonista dei giorni precedenti.

Nonostante questo, però, saranno ancora possibili rovesci e perturbazioni al Centro-Nord specialmente nelle zone alpine e l’alta Val Padana.

I fenomeni instabili potranno ancora interessare anche le zone tirreniche e centro-settentrionali.

Quella appena esposta è comunque solamente una tendenza meteo che potrà interessare il week end lungo del 25 aprile. Il clima potrebbe ancora subire cambiamenti nei prossimi giorni a causa della distanza temporale.