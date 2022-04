Sonia Bruganelli litiga con un giornalista e scoppia la polemica sui social: cos’è successo

Che Sonia Bruganelli non le mandi mai a dire è diventato evidente durante la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. Questa volta però un commento sui social le è costato un botta e risposta davvero intenso con un noto giornalista di gossip – che non si è certo tirato indietro e ha risposto alla donna per le rime.

La lite tra Sonia Bruganelli e un giornalista sui social: tutti i dettagli

È bastato davvero poco per far partire una polemica infinita sui social, che ha visto protagonisti Sonia Bruganelli e il giornalista Giuseppe Candela. Ma com’è iniziato il duro botta e risposta?

L’esperto di gossip ha condiviso un tweet nel quale affermava: “Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre, ma come si fa a collocare Made in Sud a Pasquetta, al lunedì, contro Isola e la fiction di Rai1?“.

Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre ma come si fa a collocare #MadeinSud a Pasquetta, al lunedì contro Isola e la fiction di Rai1? — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 18, 2022

Parole che non sono passate inosservate all’opinionista del GF Vip, la quale ha prontamente risposto: “Certo che da casa sono tutti bravi eh” aggiungendo anche qualche risata affianco. Candela a quel punto si è risentito il commento e ha subito replicato: “È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce.

E chi in presenza fa figure di merda“.

La polemica però era ben lontana dal dirsi conclusa, dal momento che la Bruganelli ha continuato a rispondere al giornalista: “Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti“. Parole che hanno alimentato la lite e che hanno portato Candela a rispondere: “Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. ‘Spiare dal buco della serratura’, ma parli tu che fai l’opinionista al Grande Fratello?“.

Una replica che di certo non ha aiutato a distendere i toni, soprattutto a causa dell’indiretta frecciatina rivolta alla donna e al suo matrimonio con Paolo Bonolis.

La Bruganelli tuttavia – forse proprio per troncare la discussione – ha preferito tagliare corto limitandosi a scrivere: “Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un’azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità“.

Lite tra Sonia Bruganelli e Giuseppe Candela: come si è conclusa e qual è stata la reazione sui social

Dopo la replica di Sonia Bruganelli sembrava che la lite con Giuseppe Candela fosse stata completamente archiviata.

Eppure il giornalista ha approfittato dei social per un’ultima frecciatina nei confronti dell’opinionista.

“Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi riguardate.

Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i coglioni” ha scritto l’uomo in un nuovo tweet, che ovviamente non è passato inosservato all’attento sguardo della donna.

“Fossi in te farei una distinzione tra “fare” tv e “stare” in tv.

Sei giornalista, pensaci. Io al Gf vip non facevo tv. Ero in tv. Non è il mio lavoro. Mi hanno voluto e sono andata. Le critiche ben vengano, sempre. Da chi sa davvero però” ha aggiunto nuovamente la Bruganelli, in quella che ormai sembra essere una polemica infinita.

Inutile dire che a questi commenti si sono aggiunti immediatamente quelli dei follower dei rispettivi personaggi pubblici. Tra chi difende lei e chi piuttosto era dalla parte di Candela, in molti sono intervenuti per commentare – non certo senza una certa ironia – la piccola lite social tra i due.

Fossi in te farei una distinzione tra “fare” tv e “stare” in tv. Sei giornalista, pensaci 😜. Io al Gf vip non facevo tv. Ero in tv. Non è il mio lavoro. Mi hanno voluto e sono andata. Le critiche ben vengano, sempre. Da chi sa davvero però. 😘 — sonia bruganelli (@SBruganelli) April 19, 2022

A colpire maggiormente è stato il commento di Simona Ventura che, dopo l’ultimo tweet condiviso dal giornalista, ha approfittato per rispondere: “Amen“, dimostrandosi dunque dalla sua parte a discapito di Sonia Bruganelli.