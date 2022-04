Amici serale 22 aprile, le anticipazioni: gli ospiti e l’eliminato nella nuova puntata del talent show

Amici 21 ha registrato il nuovo appuntamento che andrà in onda sabato 23 aprile 2022. Scopri cosa succederà con le anticipazioni di puntata e chi sarà il nuovo eliminato.

Il talent show più longevo della televisione italiana ha registrato il sesto appuntamento del serale che il pubblico si godrà su Canale 5 nella prima serata di sabato 23 aprile 2022. La nuova puntata di Amici condotta da Maria De Filippi regalerà tanto spettacolo e toccanti emozioni con le esibizioni dei talenti che stanno andando a caccia della vittoria finale. Le loro performance sono stato giudicate nuovamente dagli attenti giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia che hanno di fatto determinato il nuovo eliminato di puntata. Scopri di chi si tratta e quali sono i nuovi ospiti nell’appuntamento al via alle ore 21:30.

Amici: la sesta puntata del serale

Sabato 23 aprile 2022 il pubblico si potrà godersi la nuova registrazione del serale di Amici tenutasi ieri sera. I ballerini e cantanti del talent si sono dati nuovamente battaglia nelle squadre capitanate dai professori Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sancendo di fatto un’altra eliminazione nella lunga corsa verso il vincitore di questa edizione.

I professori troveranno posto nello studio presidiato da Maria De Filippi che come al solito avrà la possibilità di ospitare sia Nino Frassica che il nuovo gruppo che si esibirà sulle note di un loro successo.

Stando alle anticipazioni riportate da Amici News gli ospiti saranno i The Kolors.

Amici, le anticipazioni: cosa succede nella sesta puntata e chi è l’eliminato

Le anticipazioni che stiamo per fornirvi sono tratte dal profilo Twitter di Amici News che come ad ogni registrazione presenzia in studio e ci informa di ciò che accade.

La puntata avrà tre manche, ognuna della quali fornirà il nome di un allievo in bilico e candidato all’eliminazione.

La prima sfida metterà tra le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro metterà a rischio LDA.

La seconda manche vedrà nuovamente contrapposte questi team ed il talento in eliminazione provvisoria sarà Nunzio. Per la terza sfida scende in gara la coppia Peparini-Pettinelli che perde contro Zerbi-Celentano ed il ballerino a rischio eliminazione sarà Dario.

Come riportato sempre da Amici News su Twitter l’eliminato dal serale e dal talent di Amici sarà Nunzio.