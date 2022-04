Ballando con le stelle e la nuova edizione: indiscrezioni sulla data d’inizio e il primo papabile concorrente

Milly Carlucci starebbe già preparando il gran ritorno in tv di Ballando con le stelle, dopo il grandissimo successo dell’ultima edizione. Il talent show di Rai1 tornerà in autunno ad allietare i telespettatori e, proprio in queste ultime ore, sono uscite alcune anticipazioni: dalla possibile data di partenza della nuova stagione al primo papabile concorrente ufficiale, le indiscrezioni che stanno facendo il giro del web.

Ballando con le stelle: le prime indiscrezioni sulla prossima edizione

Era lo scorso dicembre quando andava in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle, che ha visto il trionfo della coppia composta da Arisa e Vito Coppola.

La scorsa edizione ha regalato grandissime sorprese e colpi di scena all’affezionato pubblico di Rai1 e anche per Milly Carlucci ha rappresentato una grandissima soddisfazione personale, sul fronte degli ascolti e del riscontro ottenuto.

Per questo motivo la conduttrice starebbe già pensando alla prossima edizione in cantiere che, spera, possa replicare il grande successo della precedente. E in queste ore stanno già trapelando le prime indiscrezioni su quello che vedremo il prossimo autunno. Stando a quanto riferisce il portale BubinoBlog, la data della prima puntata ufficiale della nuova stagione sarebbe stata fissata per sabato 8 ottobre 2022.

Il portale riferisce come le puntate saranno 10, come da tradizione. Un’altra anticipazione su Ballando con le stelle 2022 è stata riferita dal settimanale Vero Tv, che ha annunciato il nome del primo papabile concorrente: Paola Barale. La showgirl avrebbe così accettato, dopo vari tira e molla, il corteggiamento di Milly Carlucci che da tempo la voleva nel cast.

Milly Carlucci e il futuro in tv: da Ballando con le stelle a Il Cantante Mascherato

Ballando con le stelle dovrebbe così tornare in onda il prossimo autunno, smentendo di fatto le ultime indiscrezioni circolanti.

Per via dei prossimi Mondiali di Calcio in Qatar, in esclusiva Rai il prossimo autunno, si vociferava come il programma di Milly Carlucci fosse costretto a posticipare il proprio ritorno addirittura a febbraio 2023, subito dopo il Festival di Sanremo.

Se il futuro di Ballando pare ora più delineato, quello de Il Cantante Mascherato resta ancora oggi avvolto nel mistero. Dopo gli ascolti poco incoraggianti dell’ultima edizione, lo show musicale di Rai1 potrebbe non tornare in onda. Solo supposizioni al momento, in attesa di aggiornamenti più approfonditi.