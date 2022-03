Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle in crisi: cosa succederebbe alle trasmissioni di Milly Carlucci

Milly Carlucci è un volto noto della nostra tv Rai. Alcune fonti, però, rivelano che forse potrebbe arrivare per lei una vera e propria batosta. I programmi Rai di cui è al timone, Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle, infatti, per la prossima stagione autunnale potrebbero subire qualche cambiamento.

Stagione autunnale Rai 2022: slitta Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è un varietà che, nonostante gli anni, non stanca mai, riuscendo a conquistare alti dati di ascolto, nonostante la programmazione accattivante della rete rivale Canale 5.

Nonostante questo, stando alle parole di Dagospia, per la stagione autunnale che arriverà, il celebre programma danzante, la cui ultima edizione è stata vinta da Arisa, potrebbe subire uno slittamento della sua messa in onda.

Il motivo sarebbe da ricercare nello svolgimento dei Mondiali di calcio 2022. Quest’anno si terranno in Qatar nel periodo che va dal 21 novembre al 18 dicembre; e terranno incollati allo schermo milioni di telespettatori, appassionati del gioco al pallone e non.

Il varietà di sabato sera Rai, quindi, potrebbe non tornare in autunno come sempre, ma slitterebbe a febbraio subito dopo il Festival di Sanremo. Prenderebbe quindi il posto de Il Cantante Mascherato che dopo i risultati poco incoraggianti delle ultime puntate, sarebbe, perciò, sospeso.

Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato

C’è chi lo considera uno spin off di Ballando con le Stelle e chi critica la giuria perché composta sempre dalle “solite facce” della Rai.

Milly Carlucci e il suo staff stanno ricevendo varie critiche e polemiche su Il Cantante Mascherato, soprattutto sui social. Nonostante tutto però mamma Rai ha deciso di prolungare il programma con una puntata in più. La finale del Il Cantante Mascherato, infatti, andrà in onda il 1 aprile.

Forse, però, come anticipato, il programma in cui bisogna indovinare il vip che sta cantando sotto ad una maschera potrebbe non tornare in palinsesto Rai per la prossima stagione, o almeno non nel periodo consueto.