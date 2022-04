Big Show di Enrico Papi: ospiti e anticipazioni della terza puntata del programma stasera su Canale 5

Cambio di programmazione di Canale 5 che propone per il giovedì sera la terza puntata del coinvolgente show di Enrico Papi. Il programma Big Show inverte il suo slot con L’isola dei famosi di Ilary Blasi e va in onda nella prima serata di giovedì 21 aprile 2022. Gli spettatori seduti in platea saranno coinvolti nuovamente nelle sorprese organizzate dal conduttore e dalla sua folta squadra che vedrà nuovamente la partecipazione della valletta Zeudi Di Palma, ultima Miss Italia, il simpatico comico Scintilla a fungere da aiutante maldestro ed anche Cristina D’Avena ad andare in giro per cogliere di sorpresa le nuove ignare Big Star.

Per arricchire i balli, canti, sketch, giochi e candid camera del programma ci saranno due ospiti d’eccezione come i cantanti Ron ed Ivana Spagna.

Big Show: Enrico Papi conduce la terza puntata

Il cambio di programmazione di Canale 5 coinvolge da vicino Enrico Papi ed il suo grande programma provocandone il cambio di messa in onda. Gli spettatori affezionati di Big Show ritroveranno le sue sensazionali sorprese nella prima serata di giovedì 21 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 al posto del classico venerdì. Il perché del cambio dato dalla concomitanza del programma di Ilary Blasi con la sua versione spagnola Supervivientes che ne farà registrare le puntate da mandare in onda.

Per gli spettatori però non cambierà lo spettacolo messo in scena dal presentatore romano che prende spunto dalla trasmissione che ha stupito la Gran Bretagna per mettere in scena nuove sorprese, candid camera, giochi e canti dove a farla da padrone saranno gli ignari spettatori dell’Auditorium del Massimo a Roma nel quale si registrano le puntate.

Big Show: gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata

Il terzo appuntamento con la trasmissione sarà ugualmente pieno di ospiti come anticipato dal portale Tgcom24.it, visto che condire la terza puntata di Big Show oltre alle presenze fisse del cast di Zeudi Di Palma, Scintilla e Cristina D’Avena, ci saranno infatti i cantanti Ron ed Ivana Spagna.