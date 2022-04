L’Isola dei Famosi e Big Show cambiano il giorno di messa in onda: la novità di programmazione su Canale5

L'Isola dei Famosi e Big Show invertono i giorni della propria messa in onda, il cambiamento è in programma già questa settimana: la novità in casa Mediaset.

Importanti cambiamenti in arrivo per due programmi primaverili in onda su Canale5: L’Isola dei Famosi e Big Show. I due format, condotti rispettivamente da Ilary Blasi ed Enrico Papi, invertiranno i giorni della loro messa in onda: il reality passerà al venerdì sera, lo show al giovedì. Una mossa attuata, forse, per contrastare la concorrenza di Rai1 che tra giovedì e venerdì potrebbe dominare la gara degli ascolti.

L’Isola dei Famosi e Big Show si scambiano la messa in onda: la novità

Mediaset ha deciso di attuare un importante rivoluzione nell’attuale palinsesto televisivo di Canale5. La prima rete dell’azienda, nel corso di questa primavera, non sta ottenendo ottimi ascolti dai suoi programmi di punta.

Se L’Isola dei Famosi ha riscontrato un buon gradimento da parte del pubblico, al punto da posticipare la chiusura del reality di un mese, dall’altro lato a Big Show è stata riservata un’accoglienza piuttosto tiepida in termini di ascolti e share.

Per questo motivo, e forse per contrastare l’agguerrita concorrenza di Rai1, Mediaset starebbe pensando a cambiamenti in corsa. Come riportato anche da Fanpage, l’ipotesi è infatti quella di invertire i giorni di messa in onda del reality di Ilary Blasi e dello show di Enrico Papi: il primo dal giovedì passerebbe al venerdì sera, il secondo percorrerebbe il tragitto inverso e si trasferirebbe al giovedì sera.

Una mossa forse voluta confrontando gli appuntamenti serali di Rai1 in quei due giorni: giovedì sera Don Matteo e venerdì l’esordio assoluto del nuovo show musicale di Carlo Conti The Band.

L’Isola dei Famosi: rimane questa settimana il doppio appuntamento

Rivoluzione che avverrebbe già da questa settimana, con L’Isola dei Famosi che andrebbe in onda con la sua prossima puntata già questo venerdì sera.

Ilary Blasi, nella diretta di lunedì, aveva dato appuntamento al pubblico al prossimo lunedì, ma il cambiamento delle ultime ore la vedrebbe in onda già tra tre giorni.

Non è però ancora dato sapere se tali modifiche riguarderanno solo questa settimana o coinvolgeranno tutta la stagione primaverile di Canale5.

Oltre allo scambio con Big Show, L’Isola dei Famosi ha dovuto fare i conti anche con la mancata messa in onda della puntata di questo giovedì. Il reality di Ilary Blasi avrebbe infatti dovuto lasciar spazio a Supervivientes, la versione spagnola del format. Cambiamento a questo punto ininfluente considerando che la prossima puntata dell’Isola andrà in onda venerdì.