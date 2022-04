L’Isola dei famosi si allunga: la nuova data della finale e le novità della prossime puntate

L'Isola dei famosi prolunga la sua lunga avventura spostando la finalissima in programma a fine maggio. Tutte le novità in vista nelle prossime setimane per il reality show.

Mentre questa sera il reality offrirà ai suoi appassionati un nuovo e ricco appuntamento pieno di sorprese ed eliminazioni, il programma condotto con successo dall’esuberante Ilary Blasi è finito al centro delle delicate decisioni presi dai vertici Mediaset in persona. A qualche giorno di distanza dalla notizia della non messa in onda della puntata di giovedì 21 aprile, arriva una buona nuova per i fan della trasmissione che potranno gustarsi le gesta dei loro naufraghi preferiti più di quanto previsto all’inizio della loro selvaggia avventura.

L’Isola dei famosi: il prolungamento del reality sposta la finale

Gli ottimi ascolti di questa rinnovata edizione che ha posto al centro dell’attenzione l’agguerrita lotta tra i concorrenti commentata con successo e lingua tagliente dai nuovi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, hanno infatti spinto Mediaset a procedere con il prolungamento del programma che bissa il successo del Grande Fratello Vip 6 ed allontana la sua finalissima anche se a costo di sacrificare l’iconico doppio appuntamento.

La trasmissione in questo ultimo periodo deve fare i conti con svariate novità che la riguardano, infatti. La programmazione de L’Isola dei famosi è stata infatti travolta dall’arrivo sulla stessa isola dell’Honduras dell’altra trasmissione coprodotta da Mediaset per la televisione spagnola e dal titolo di Supervivientes.

Ai fan del reality non suona certo nuova questa situazione, già vista e vissuta negli anni precedenti.

La concomitanza dei due reality sulle stesse spiagge comporterà significativi cambiamenti per quello condotta da Ilary Blasi che da brava aziendalista quale è si adatterà volentieri ai cambiamenti della programmazione di Canale 5.

Quando andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi

Il programma dovrà infatti abbandonare il doppio appuntamento in diretta per fare spazio alle registrazioni dei nuovi appuntamenti per non pestarsi i piedi con il corrispettivo spagnolo.

Di conseguenza ci sarà il prolungamento della trasmissione che premierà i già ottimi ascolti di questa rinnovata edizione e comporterà ben quattro ulteriori settimane di dinamiche per i naufraghi.

Come anticipato da TvBlog.it, la trasmissione sposta la finalissima fissata per il 23 maggio 2022 collocandola a lunedì 27 giugno 2022 ovviamente in prima serata su Canalen5.