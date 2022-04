Don Matteo, l’ultima scena di Terence Hill: come lascia la serie e il colpo di scena finale. Il video

Come annunciato dalle anticipazioni, giovedì sera è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo con Terence Hill. L’ormai iconico personaggio interpretato dall’attore non farà più parte della storyline della serie, se non per qualche cameo saltuario, dopo la decisione dell’attore di lasciare la serie.

Il quarto episodio è quello dell’addio e dei nuovi arrivi, con l’entrata in scena del personaggio interpretato da Raoul Bova, Don Massimo. Dopo aver aspettato a lungo, i fan hanno finalmente visto l’ultima scena girata da Terence Hill nei panni di Don Matteo.

ATTENZIONE, L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER

L’ultima scena di Don Matteo: il saluto di Terence Hill

Dopo aver risolto l’ultimo caso, al centro della puntata intitolata Così lontani, così vicini, che ha visto tra i protagonisti anche l’arrivo di Franco Fanelli fratello del PM Marco. Oltre alle vicende personali di Greta, Federico e del Maresciallo Cecchini, ecco arrivato il momento: Don Matteo nel cuore della notte saluta tutti, affacciandosi nelle stanze dove i suoi compagni di viaggio degli ultimi anni sono addormentati.

l’uscita di scena di Don Matteo: mentre tutti dormono, lui abbandona la canonica e Spoleto.

Dopo vent’anni di successi, stasera Terence Hill lascia la serie. #TerenceHill #DonMatteo13 pic.twitter.com/g8wuq1sKdJ — Francesco Canino (@fraversion) April 21, 2022

Dopodiché si reca in chiesa dove, sedendosi su una sedia di fronte all’altare, in preghiera, guarda il crocefisso, sorride e sospira.

La scena successiva vede vede Don Matteo salire a bordo di una berlina nera sospinto da due uomini, che parte a folle velocità e con l’inquadratura finale che va prima sulla bici e poi sulla chiesa, dove la sedia ora è vuota.

Il lungo addio di Don Matteo

“Lei mi ha insegnato cos’è un amico“, questa la scena che precede quella sopracitata, l’ultimo scambio di battute tra Don Matteo e il Maresciallo Cecchini.

I due si confrontano un’ultima volta in piazza e, quando il Maresciallo ringrazia Don Matteo per avergli trasmesso tanto negli ultimi anni, gli dice di essere dispiaciuto per non aver potuto fare lo stesso; così Don Matteo gli risponde ringraziandolo per avergli insegnato il valore dell’amicizia.

Ma cosa è successo a Don Matteo? Dalle anticipazioni della prossima puntata si vedrà l’entrata in scena di Don Massimo, e la scoperta che “forse” Don Matteo è stato rapito. Intanto impazzano i fan sui social che si chiedono il perché di questa scelta e cosa succederà in futuro.