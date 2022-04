Don Matteo 13 stasera l’ultima puntata con l’addio al personaggio di Terence Hill. Anticipazioni della trama

Per i fan della serie televisiva italiana più longeva di sempre è tempo di salutare il loro amatissimo personaggio preferito. Giovedì 21 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 circa va infatti in onda il quarto episodio di Don Matteo 13 che mostrerà le ultime scene girate dal mitico Terence Hill. Il personaggio è ormai arrivato ai saluti nella puntata che lo vedrà nuovamente a supporto dei carabinieri per la risoluzione di un nuovo contorto caso. Al suo fianco come sempre i personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e Flavio Insinna oltre a quelli che portano il volto di Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali e Pamela Villoresi.

La trama della quarta puntata che segnerà il tanto atteso saluto a Terence Hill ed al suo Don Matteo.

Don Matteo 13: il quarto appuntamento di stagione

Nella prima serata di oggi vanno in onda su Rai1 le ultime scene girate da Terence Hill e dal suo iconico Don Matteo. L’uscita di scena del personaggio varrà mostrata nell’episodio dal titolo Così lontani, così vicini, quando il pubblico dirà addio alla presenza fissa del personaggio che da il titolo all’eterna serie tv.

Il pubblico si troverò nuovamente di fronte i personaggi di Flavio Insinna, quello di Nino Frassica e dell’amata Maria Chiara Giannetta, con tutto il folto e apprezzato cast che ritorna in onda su Rai1 a partire dalla prima serata di 21 aprile 2022 come sempre dalle ore 21:25.

Don Matteo 13: le anticipazioni della quarta puntata

Nell’episodio in onda questa sera a Spoleto arriva Franco Fanelli, fratellastro del PM Marco, con i due che non hanno mai avuto un buon rapporto.

La sua presenza sembra però collegata ad un omicidio avvenuto ai danni di una parrocchiana di Don Matteo mentre inizialmente si pensava che volesse solo farsi vedere dall’odiato parente.

Federico e Greta si avvicinano sempre di più, la nostra Anna riceve la visita inaspettata del Colonnello Lucio Valente, il suo istruttore ai tempi dell’Accademia con il quale ha sempre avuto una grande intesa vantava che farà ingelosire in tanti. Il simpatico Maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente ad essere una vera star di Spoleto, per via di un nuovo caso letterario che pare proprio ispirato alle sue gesta.