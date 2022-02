Terence Hill rompe il silenzio sul suo addio a Don Matteo: “Avrei continuato”. Le sue parole

Gossip

Don Matteo sta per tornare in tv, ma la nuova stagione sarà ricca di novità, non tutte inizialmente apprezzate dai telespettatori appassionati. I nuovi episodi non vedranno Terence Hill nei panni del protagonista e l’attore ha finalmente rotto il silenzio sul suo addio alla longeva serie. Scopriamo le sue parole.

Don Matteo: arriva la nuova stagione

I nuovi episodi di Don Matteo sono ormai alle porte. La serie tornerà sugli schermi Rai con la sua 13esima stagione in data 10 marzo. Tuttavia solamente per i primi quattro episodi ritroveremo Terence Hill ad impersonare il protagonista che dà anche il nome alla serie stessa.

In seguito l’attore lascerà il testimone a Raoul Bova che interpreterà Don Massimo.

L’addio a Don Matteo: le parole di Terence Hill

Terence Hill, però, ha rotto il silenzio e lo sconforto in cui si erano gettati i suoi fan dichiarando che il suo addio alla serie non è stata del tutto una sua scelta.

Per l’attore 82enne seguire i ritmi della lunga serie era diventato complicato. Non avrebbe voluto abbandonare del tutto Don Matteo, ma avrebbe chiesto di ridurre le puntate della fiction. Ha dichiarato infatti: “Avrei continuato magari facendo come Montalbano: serie di due o quattro puntate ma non hanno voluto”.

L’addio alla serie è stato quindi una decisione “obbligata”.

Recentemente, l’attore Nino Frassica (anche lui parte del cast di Don Matteo) avrebbe rivelato che l’addio di Terence Hill alla serie potrebbe essere non del tutto definitivo.

L’interprete potrebbe infatti ritornare e fare dei cameo in futuro.

Nuova stagione di Don Matteo: nuovi arrivi e qualche ritorno

Dalle anticipazioni sulla nuova stagione di Don Matteo si apprende che arriverà un nuovo personaggio, Don Massimo interpretato da Raoul Bova. I nuovi episodi però prevedono anche il ritorno di alcuni personaggi tra cui il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), il Capitano Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il PM Nardi (Maurizio Lastrico).

Nel cast tornerà anche il Capitano Anceschi (Flavio Insinna).