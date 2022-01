Terence Hill a Sanremo 2022: spunta l’indiscrezione sull’interprete di Don Matteo e il prossimo festival

TV e Spettacolo

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo. Amadeus, alla conduzione per il terzo anno consecutivo, ha annunciato i nomi delle co-conduttrici che lo accompagneranno in questa nuova avventura. Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta saliranno sul palco dell’Ariston nell’arco delle cinque serate della kermesse musicale.

Amadeus ha anche annunciato i primi nomi degli ospiti che saranno presenti all’edizione del 2022 del Festival della canzone italiana. A far divertire il pubblico ci penserà Checco Zalone, mentre l’ex leader dei Lunapop, Cesare Cremonini, celebrerà la sua carriera musicale sul palco del Festival di Sanremo.

Ma un altro famosissimo attore italiano, potrebbe prendere parte alla kermesse musicale.

Terence Hill, infatti, potrebbe essere uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2022. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Vero TV, come riportato da La Nostra Tv.

Terence Hill possibile ospite del Festival di Sanremo 2022

Secondo delle indiscrezioni, tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, potrebbe arrivare anche Terence Hill. La star di Don Matteo calcherebbe, quindi, per la seconda volta il palco dell’Ariston.

La sua partecipazione potrebbe arricchire la serata in cui alla co-conduzione ci sarà un’altra star della fortunata fiction della Rai.

Infatti, tra le varie star femminili, scelte da Amadeus per accompagnarlo alla conduzione, c’è anche Maria Chiara Giannetta.

L’attrice è molto nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione alla famosa serie televisiva Don Matteo.

Terence Hill lascia il testimone a Raoul Bova al Festival di Sanremo 2022

Terence Hill ha deciso di lasciare dopo vent’anni la fiction Don Matteo. L’amatissimo attore ha registrato gli ultimi episodi, che andranno in onda in primavera su Rai Uno.

A sostituirlo, arriverà, Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo.

Secondo le ultimi indiscrezioni, il passaggio di testimone tra i due attori potrebbe avvenire proprio sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo del 2022.