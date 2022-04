Francesca Fagnani contro Elettra Lamborghini per l’intervista bloccata: “In Belve si esce come si esce”

Francesca Fagnani attacca nuovamente Elettra Lamborghini dopo l'intervista a Belve, mai andata in onda. "Non faccio rivedere le interviste" il secco commento della conduttrice.

Francesca Fagnani ha tracciato un bilancio di questa stagione televisiva di Belve, programma in seconda serata su Rai2, tra ascolti e interviste agli ospiti. Fra queste ha fatto particolarmente discutere quella di Elettra Lamborghini, bloccata dall’ereditiera, che avrebbe voluto tagliarne delle parti e non mandata in onda dalla Rai.

Tra gli appuntamenti in seconda serata su Rai2, Belve è sicuramente quello che catalizza la maggior attenzione del pubblico. Il programma di Francesca Fagnani mette a nudo le personalità della televisione, dello spettacolo e della musica attraverso interviste dirette e senza filtri.

Un ambiente decisamente “vero”, dove gli ospiti, incalzati dalle domande della conduttrice, non possono fare a meno di raccontare la verità sulla loro vita, pubblica o privata che sia.

Intervistata da Rolling Stone, la Fagnani commenta il successo di questa edizione parlando anche degli ascolti che in molti considerano non esaltanti: “Gli ascolti bisogna leggerli. Siamo una delle trasmissioni più scaricate di Raiplay. E quando si è il secondo programma più scaricato della Rai significa che la collocazione non è proprio fortunata.

Poi bisogna vedere, in gergo, quante teste fa, calcolare gli ascolti“.

Francesca Fagnani e la polemica con Elettra Lamborghini: “In Belve si esce come si esce“

Questa stagione di Belve ha vissuto anche, in particolare, la polemica con Elettra Lamborghini risalente allo scorso febbraio. Dopo l’intervista a Francesca Fagnani, la cantante avrebbe chiesto di visionare il girato e avanzato la richiesta di tagliare alcune parti. La conduttrice avrebbe preferito lasciarla così com’è stata realizzata, “per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica” aveva dichiarato.

Tuttavia la Rai accolse le lamentele dell’ereditiera e decise così di non mandarla in onda.

A Rolling Stone la conduttrice non manca di lanciare una nuova frecciatina alla Lamborghini, spiegando come debbano essere affrontate le sue taglienti interviste: “Mi dispiace per tutti, ma rispetto sempre.

Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come la Lamborghini“. La conduttrice conferma la sua intenzione di non modificare le interviste a piacimento dell’ospite, ribadendo il concetto: “I patti sono chiari: non faccio rivedere le interviste e non permetto a nessuno di fare editing di un programma Rai.

Anche nel rispetto del nostro lavoro giornalistico e dell’azienda. È un viziaccio che gli ospiti si dovrebbero togliere. Lo rivendico per tutte le trasmissioni e tutti gli articoli. Se mi fai un’intervista, io accetto le domande e il rischio. Ma non chiedo di rileggerla: sarebbe un atto di sfiducia. In Belve si esce come si esce, non per come si vuole uscire dopo“.