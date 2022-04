Serena e Alessandra Celentano ad Amici: la ballerina incontra la Maestra per scusarsi e arriva una nuova sfida

Serena incontra di persona la Maestra Celentano per scusarsi delle brutte parole usate contro di lei. Intanto, però, giunge una lettera per un nuovo guanto di sfida al prossimo serale.

Dopo un momento di sfogo ad Amici di Maria De Filippi in cui Serena ha detto parole poco belle sulla Maestra Alessandra Celentano, la ballerina ha voluto incontrare la Maestra di danza classica di persona per scusarsi e cercare di chiarire i rapporti. Il loro incontro è andato in onda nello scorso daytime, ecco le parole che si sono scambiate.

Serena incontra Alessandra Celentano per scusarsi

Poco dopo la puntata del serale Serena ripensando alle critiche della Maestra di danza classica si è lasciata andare ad un duro sfogo contro Alessandra Celentano dicendo: “Il Tuca Tuca era amatoriale, ma quella davvero non capisce un ca**o”.

Ritrovata la calma e ripensando a quelle parole la giovane ballerina ha subito capito di avere sbagliato e ha voluto incontrare la Maestra per scusarsi di persona.

“Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto e per le parole che ho detto in quel video”. Ha iniziato a spiegare Serena, poi ha continuato: “Era tutto dettato da uno sfogo che ho avuto dalle parole che ha usato quando mi ha detto che la coreografia era amatoriale, quindi non pensavo fosse così in quel momento e ho detto delle brutte cose e dei termini non adatti”. In seguito aggiunge anche: “Sono consapevole di questo e infatti sono qui per chiederle scusa.

Non sono fatta così, non so cosa avevo per la testa per dire quelle cose, però, non le penso. Ho sbagliato i termini ed è stata una caduta di stile bruttissima”.

La risposta della Maestra Alessandra Celentano

A questo discorso di Serena, Alessandra Celentano ha risposto con queste parole: “Io ti stimo come ragazza, sei sempre stata molto educata, ti trovo una ragazza matura, intelligente e penso che tu abbia dei pregi. Mi era dispiaciuto veramente che tu fossi caduta in una cosa del genere. Ci sta lo stress, l’ansia, i tanti mesi, ci sta uno sfogo, però purtroppo quando si hanno questo tipo di sfoghi si passa sempre dalla parte del torto; soprattutto alla tua età nei confronti di una persona, a parte un Maestro, ma comunque una persona più grande, per cui bisogna sempre portare rispetto”.

In seguito la Maestra ha anche aggiunto che per lei la stima nei confronti della ballerina rimarrà tale, anche per la volontà di Serena di aver voluto scusarsi incontrandola di persona: “Con questo gesto rimarrà la mia stima nei tuoi confronti perché capisco che sei una ragazza che ha capito di essere caduta in una situazione parecchio brutta, che non fai bella figura.

Tu ed io dobbiamo sempre cercare di stare nella ragione. (…) Mi fa piacere che tu mi abbia voluto incontrare perché parlarsi di persona è un’altra cosa. (..) So che sei una ragazza intelligente e sei sempre stata educata e ti ho sempre stimato e sono rimasta davvero brava. È per questo che io non ti ho voluto fare la sfuriata, perché sono rimasta male e sono rimasta incredula”.

La lettera di Alessandra Celentano per Serena

Intanto, però, Alessandra Celentano ha mandato un’altra lettera e un nuovo guanto di sfida per Serena e per la prossima puntata del serale.

Nella lettera la Celentano ribadisce la sua stima per Serena, ma scrive anche. “Hai un buon movimento, gestisci bene il palco e hai personalità, peccato per il fisico (…) è davvero il tuo unico grande problema. Se tu avessi un fisico diverso potresti davvero essere brava (…) ma purtroppo il tuo corpo non te lo permette. (…) Non potrai mai essere una danzatrice di alti livelli in compagnie internazionali a cui io faccio riferimento. “