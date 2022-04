Ambra Angiolini amori: la vita privata dell’ex volto di Non è la Rai, da Francesco Renga a Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini e tutti i suoi amori: dopo la relazione con Francesco Renga, l'attrice si avvicina a un modello per poi fare coppia fissa per 4 anni con l'allenatore della Juventus.

Ambra Angiolini è oggi un’attrice e conduttrice italiana molto talentuosa e conosciuta. Nel corso della sua carriera ha sperimentato anche altri ambiti lavorativi quali la conduzione di un programma televisivo, la cantante, la presenza a teatro e in radio.

A lei sono attribuiti molti flirt ma ha anche avuto alcune importanti storie d’amore che le hanno permesso di crescere una famiglia composta da due bambini.

Ambra Angiolini, da Non è la Rai fino a diventare attrice di fiction

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile 1977. Fin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo. Debutta, alla giovane età di 15 anni, nel programma Bulli e Pupe, su Canale 5, mentre nel 1992 è diventata una delle ragazze di Non è la Rai.

Dopo aver raggiunto la popolarità con la Rai, l’artista fa un glorioso passaggio nel mondo della musica. Il suo primo album intitolato T’appartengo vende solo in Italia 370.000 copie. Successivamente ha cominciato a condurre alcuni programmi particolarmente importanti. Assieme a Mike Bongiorno in Sanremo Top e quando viene chiamata per Carosello sotto la direzione di Enrico Ghezzi e Tatti Sanguineti. Il periodo che segue è invece in ambito radiofonico, soprattutto con RadioDue.

Il 2000 è l’anno della svolta: Ambra diventa un’attrice di fiction e la vediamo in film molto amati dal pubblico come Una donna per amica 3. Nel 2006, Ambra Angiolini sbarca al cinema con Saturno contro, film di Ferzan Ozpetek. La donna ha recitato anche in alcune fiction andate in onda sul piccolo schermo come Il silenzio dell’acqua. Ultimamente ha recitato nella commedia di Michela Andreozzi Brave ragazze e in quella di Paolo Costella Per tutta la vita. Nel 2022 Ozpetek la rivuole per la serie Le fate ignoranti.

Nel 2020, è uscito il suo primo libro in cui racconta la sua eterna lotta contro la bulimia.

Vita privata dell’attrice: dalla famiglia con Francesco Renga ai presunti flirt

La relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è durata 11 anni, è cominciata nel 2004 per poi concludersi nel 2015. Non sono mai convolati a nozze ed hanno avuto alla luce due figli: Jolanda e Leonardo.

Dopo Renga risulta esserci stato un flirt con il modello e imprenditore Lorenzo Quaglia. I due infatti si fanno vedere mano nella mano davanti ai flash dei fotografi al Taormina Film Fest.

Tra il 2017 e il 2021 è stata legata all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Terminata la loro storia, a causa del tradimento di Max Allegri, i fan speravano in un riavvicinamento con il cantante ed ex compagno, dal momento che sono sempre stati in buoni rapporti per il bene dei figli.

Ma ciò non avvenne.

Ambra a metà gennaio 2022 ha postato su Instagram uno scatto in compagnia di uno dei suoi più cari amici, il coreografo Luca Tommasini. Il post è accompagnato da una caption forse apparentemente mirata: “Sei il mio primo e unico finto fidanzato”. Verrebbe da ipotizzare che la Angiolini sia attualmente single.