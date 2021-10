Ambra Angiolini, nell’auto di Massimiliano Allegri le prove del tradimento: svelato il retroscena

Gossip

Ambra Angiolini avrebbe trovato in auto le prove del tradimento di Massimiliano Allegri. Non solo, all'attrice sarebbe stato chiesto di pagare l'affitto della casa dell'ex

La rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri continua a occupare le pagine della cronaca rosa: la burrascosa fine del loro rapporto, pare per un tradimento di lui, è finita sotto i riflettori anche per le conseguenze indirette del Tapiro d’Oro alla stessa Ambra e la polemica che ne è seguita. Lei però avrebbe ben altro a cui pensare, tra cui l’incredibile fatto che dovrebbe pagare l’affitto della casa di Allegri.

Ambra Angiolini ha trovato in macchina le prove del tradimento di Allegri?

A sollevare la questione è la stessa fonte che per prima ha svelato la fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: il magazine Chi riporta infatti che la donna avrebbe scoperto materialmente le prove contro l’allenatore della Juventus. Nell’articolo di Gabriele Parpiglia, viene riferito che Ambra sarebbe stata (comprensibilmente) furiosa quando ha scoperto nella macchina di Allegri le prove di un tradimento. Non solo uno, pare: sarebbe avvenuto a Torino e a più riprese.

La vicenda ha sorpreso molti fan sia della stessa attrice e conduttrice che di Allegri.

Tuttavia, in questi giorni c’è chi ha ripescato dall’armadio alcuni scheletri collegati all’allenatore ed ex giocatore. Su tutti, il fatto che nel 1992 l’allora centrocampista del Pescara scomparve a due giorni dal matrimonio con la fidanzata Erica, apparentemente senza dare alcuna spiegazione.

Ambra Angiolini starebbe pagando l’affitto della casa di Allegri

Se Allegri si è trincerato dietro al silenzio, Ambra Angiolini sta incassando la solidarietà di numerose donne del mondo dello spettacolo, indignate per la spettacolarizzazione del suo dolore da parte di Striscia la Notizia. Il tg satirico si è difeso pubblicando il fuori onda del suo Tapiro d’Oro, ma fuori dal quadro principale ci sarebbe un’altra vicenda che rende la tragedia addirittura farsesca.

Sempre Chi infatti svela che Ambra Angiolini stava per trasferirsi a Milano, nella casa di Allegri e che gli sarebbe stato di pagare l’affitto: “Si ritrova nella casa di un uomo che non vede da mesi e che deve lasciare in tempi brevi per non incappare in azioni legali (il rischio c’è)” viene scritto.

Per la Angiolini sarebbe un’ulteriore beffa: ora starebbe cercando una nuova casa e i rapporti con l’ormai ex Massimiliano Allegri sarebbero freddissimi, tanto da richiedere un amico comune come tramite tra i due.