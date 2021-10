Ambra Angiolini e i suoi avvocati contro Valerio Staffelli e Striscia la Notizia: possibili azioni legali

TV e Spettacolo

Prosegue la querelle tra Ambra Angiolini e Striscia la Notizia, dopo la consegna del Tapiro d’Oro all’attrice in seguito alla rottura con Massimiliano Allegri. Dopo i video retroscena condivisi dal tg satirico sul proprio profilo Instagram, i legali della donna starebbero valutando azioni contro Valerio Staffelli e il programma “per illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa“.

Striscia la Notizia nel mirino degli avvocati di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini e la consegna del Tapiro d’Oro ad opera di Valerio Staffelli sono ancora sulla bocca di tutti.

La decisione di Striscia la Notizia di far recapitare il ‘premio’ all’attrice dopo la rottura con Massimiliano Allegri è stata accolta da numerose critiche, che non accennano a placarsi. Anche il Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti è intervenuta sulla vicenda, definendola una pura “spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso“. Immediata la contro-risposta del programma che, su Instagram, ha condiviso alcuni video retroscena in cui si vede Ambra Angiolini consenziente e intenzionata ad essere interpellata sulla questione.

Ma contro questa discutibilissima pagina di televisione hanno tuonato anche i legali della donna. Nelle ultime ore, infatti, gli avvocati dell’attrice Valeria De Vellis e Daniela Missaglia starebbero valutando azioni legali contro il programma “in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia“.

Il Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini e lo strascico di polemiche

La querelle tra Ambra Angiolini e Striscia la Notizia rischia così di farsi seria, complice la mancanza di sensibilità del tg satirico su cui si sono fiondate critiche da ogni parte.

Negli scorso giorni, infatti, l’attrice ha ricevuto messaggi di solidarietà e di affetto da numerose colleghe: da Laura Chiatti a Francesca Barra, sino alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Tutte hanno puntato il dito contro il programma accusandolo di aver strumentalizzato il dolore di una donna e, soprattutto, di aver consegnato il Tapiro d’Oro a lei piuttosto che a Massimiliano Allegri.

La sofferenza interiore di Ambra Angiolini si è palesata anche in diretta radio quando, alla conduzione de Le Mattine di Radio Capital, l’attrice si è lasciata andare alle lacrime ringraziando tutti per l’ondata di affetto ed amore ricevuti.