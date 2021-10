Ambra Angiolini commossa in diretta radio per l’affetto ricevuto: il messaggio dopo l’addio ad Allegri

Gossip

Ambra Angiolini non trattiene le lacrime e si dice grata per l'ondata di affetto ricevuta dopo la rottura con Massimiliano Allegri. Il messaggio in diretta radio, con la voce rotta dall'emozione

Ambra Angiolini non ha retto l’emozione questa mattina a Radio Capital e, alla conduzione, si è lasciata andare alle lacrime. La fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri le ha lacerato il cuore ma, allo stesso tempo, si dice grata per l’affetto e i messaggi di solidarietà ricevuti da colleghi e amici. “Grazie a quello che sto vedendo” il messaggio indirizzato all’ondata di amore che l’ha travolta in questi ultimi giorni.

Ambra Angiolini in lacrime ringrazia per l’affetto ricevuto: “Commovente“

Ambra Angiolini sta soffrendo parecchio per la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri, provocata, stando alle indiscrezioni, da un presunto tradimento di lui.

L’attrice in questi ultimi giorni ha dovuto fare i conti con il dolore, la tristezza, la rabbia: sentimenti contrastanti che l’hanno portata a vivere una vera e propria crisi. Ma, oltre alla sofferenza, Ambra ha ricevuto anche un’ondata di affetto da amici e colleghi, che hanno voluto supportarla e starle al fianco in questi giorni difficili.

Ne ha parlato lei stessa a Le Mattine di Radio Capital, programma radiofonico dell’omonima emittente che la vede alla conduzione.

Questa mattina Ambra Angiolini, travolta dal dolore, non ha retto l’emozione e con la voce rotta ha voluto ringraziare coloro che si sono presi cura di lei: “Voglio solo dire grazie a quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che in questo momento evidentemente non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia. Quello che mi sento di dire è grazie“. Parole cariche di gratitudine per la vicinanza ricevuta dalle persone a lei più o meno vicine, che le hanno regalato un sorriso in questi ultimi giorni bui.

La polemica su Striscia la notizia e i messaggi di affetto

I messaggi di solidarietà indirizzati ad Ambra Angiolini sono arrivati da colleghe e non solo. Francesca Barra, Laura Chiatti, Selvaggia Lucarelli e tante altre hanno voluto farle sentire la propria vicinanza. Non solo per la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri, ma anche per il discusso Tapiro d’Oro che Striscia la Notizia le ha fatto recapitare dopo la notizia.

Molti l’hanno giudicata una mancanza di sensibilità per un dolore profondo che Ambra sta attraversando: numerose le critiche piombate su Valerio Staffelli e il tg satirico.

A prendere le difese dell’attrice, in particolare, è stata la figlia Jolanda. Su Instagram la ragazza si è lasciata andare ad un duro sfogo contro la trasmissione, chiedendosi se fosse stato davvero necessario infierire sulla madre e il suo dolore. E, soprattutto, chiedendosi perché il Tapiro non sia stato indirizzato all’allenatore della Juventus che, a suo dire, avrebbe tradito la madre e da questa storia ne starebbe uscendo con le mani pulite. Una lunga polemica protrattasi anche nelle ore successive, destinata a suscitare ancora rabbia e indignazione.