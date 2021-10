Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, l’allenatore della Juventus rompe il silenzio sulla fine della storia

Gossip

La fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stato senza dubbio il gossip più chiacchierato della settimana e finalmente l’allenatore della Juventus ha rotto il silenzio che stava tenendo da qualche giorno. Durante la conferenza stampa fatta in vista del match Juventus – Roma, un giornalista ha approfittato della situazione per fare una domanda personale ad Allegri, chiedendogli un commento sulla fine della storia d’amore con Ambra Angiolini.

Massimiliano Allegri parla della fine delle storia con Ambra Angiolini

Il momento era molto atteso: dopo giorni di chiacchiere, Tapiri d’Oro e polemiche, è arrivato il momento di chiedere al diretto interessato Massimiliano Allegri qualcosa sulla fine della storia con Ambra Angiolini.

Alla domanda del giornalista, durante una conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha risposto con un deciso “No comment” sulla fine della relazione con l’attrice. E ha continuato: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”.

I due protagonisti hanno concluso la loro relazione dopo 4 anni per un presunto tradimento da parte di Allegri di cui aveva dato lo scoop la rivista Chi.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: tutti i retroscena alla conclusione della relazione

Come ogni rumor che si rispetti, anche la fine della storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini ha portato con sé diversi strascichi che hanno reso il gossip ancora più saporito per gli interessati. A cominciare dalla consegna del Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini per la rottura con Massimiliano Allegri da parte di Striscia la Notizia, un gesto che ha destato scalpore e ha scatenato il disdegno di numerose donne dello spettacolo e non.

L’evento, da cui il programma Striscia la Notizia si è difeso pubblicando i fuori onda della consegna del “premio”, ha portato anche alle voci di una presunta azione legale dell’attrice contro il format di Canale5 per “illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli” (storico inviato di Striscia la Notizia).