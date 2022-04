Carlo Conti presenta The Band a Oggi è un altro giorno: le novità sul nuovo show di Rai1 in onda da stasera

Al via da questa sera The Band, il nuovo show musicale di Rai1 condotto da Carlo Conti. Il conduttore, oggi in video-collegamento a Oggi è un altro giorno, offre alcune anticipazioni.

Al via, questa sera, il nuovo show musicale The Band condotto da Carlo Conti su Rai1. Il conduttore, in attesa del debutto, è in video-collegamento con Oggi è un altro giorno per qualche anticipazione e per presentare al pubblico il nuovo format nel segno della musica. “Ritorniamo alla voglia di fare musica dal vivo” spiega il padrone di casa, raccontando le novità di questo show e la logica che ne sta alla base.

Carlo Conti a Oggi è un altro giorno: il messaggio dietro il debutto di The Band

Questa sera va in onda la prima puntata di questa nuova gara musicale, che vedrà la partecipazione di band da tutta Italia sfidarsi nell’interpretazione delle Cover dei gruppi musicali nazionali ed internazionali più celebri. Al loro fianco 8 tutor d’eccezione li prepareranno per le esibizioni, mentre a commentare le performance ci saranno in giuria Carlo Verdone, Gianna Nannini ed Asia Argento.

Padrone di casa Carlo Conti che, in video-collegamento con Oggi è un altro giorno, offre a Serena Bortone e al suo pubblico alcune anticipazioni. “Ritorniamo alla voglia di fare musica dal vivo.

Il programma nasce proprio dall’idea di ridare l’entusiasmo a ragazzi semiprofessionisti e band amatoriali che quest’anno sono state ferme giocoforza, e che hanno così la possibilità di rifare musica dal vivo“: questo il principale obiettivo alla base del format, desideroso di riportare la musica al primo posto dopo lo stop provocato dalla pandemia. Il messaggio è chiaro: “Questo vuole essere uno stimolo da un lato a far ripartire la musica dal vivo, dall’altro a far capire ai ragazzi quanto sia bello stare insieme e fare gruppo“.

Carlo Conti e la band del suo cuore: “Pink Foyd, colonna sonora della mia vita“

Al centro di The Band le esibizioni di gruppi musicali amatoriali e non ancora conosciuti in Italia, che interpreteranno le Cover delle più illustri band.

Una vetrina importantissima per mettersi in mostra e per far ascoltare le proprie voci al grande pubblico di Rai1.

Parlando delle grandi band del passato, Carlo Conti rivela a Serena Bortone quali abbiano lasciato il segno nella sua vita: “All’inizio tra le italiane Le Orme e la PFM, poi crescendo i Pink Floyd, che sono la colonna sonora della mia vita. Io più che rock, mi considero molto pop, anche nel programma.

Tutti pensano che saranno rock-band, ma non solo. Abbiamo selezionato 16 band che sottoporremo ai tutor, ma ci sono 16 gusti diversi: c’è chi fa rockabilly, band al femminile, chi fa più rock… Questo per dire che non è solo rock ma ci sono mille sfaccettature“.