The Band con Carlo Conti, la prima puntata del nuovo show musicale: la giuria, i tutor e dove vederlo

Venerdì 22 aprile 2022 prende il via su Rai1 The Band, il nuovo show musicale di Carlo Conti. Scopri tutto quello che c'è da sapere sul programma.

Prende il via il nuovo viaggio nella musica condotto da Carlo Conti che porterà i telespettatori a spasso tra le cover delle band più iconiche della musica italiana ed internazionale. Venerdì 22 aprile 2022 in diretta dal Teatro Verdi di Montecatini Terme lo storico conduttore di Rai1 fa partire la gara tra le band selezionate da programma, pronte a sfidarsi portando in scena grandi successi musicali guidati da otto tutor d’eccezione scelti tra i grandi della nostra musica. La competizione eleggerà la Band dell’anno sotto gli occhi attenti di una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento che avrà il compito di votare le esibizioni insieme ai tutor delle stesse band.

The Band: la prima puntata del nuovo talent e la giuria

Carlo Conti è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura che come spesso accade riguarda il mondo della musica. Il conduttore con un passato da speaker non abbandona il suo grande amore e questa volta per il suo nuovo programma The Band ha deciso di mettere al centro dell’attenzione i gruppi musicali italiani che da anni si muovono nella provincia e che finalmente hanno la possibilità di farsi conoscere dal pubblico televisivo.

La sana ed appassionante competizione prende il via nella prima serata di venerdì 22 aprile 2022 con la grande energia e grinta che solo la musica dal vivo riesce a dare al pubblico.

I gruppi selezionati provenienti da ogni angolo d’Italia si esibiranno sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme sotto gli occhi di una giuria d’eccezione composta da Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento.

The Band: i tutor della trasmissione

La gara tra i gruppi, che saranno otto, sarà possibile grazie alla preparazione di otto tutor scelti da Carlo Conti tra i grandi della nostra musicale. A ciascuna band è stato infatti affidato un tutor che la seguirà per tutto il percorso del programma, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire.

Spazio quindi a Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti.

Il meccanismo della trasmissione darà la possibilità ad ognuno di loro di essere giudice delle esibizioni delle altre sette band, ovviamente non voteranno per il gruppo da loro preparato.