Carlo Verdone, la vita privata: l’ex moglie Gianna Scarpelli e i figli Giulia e Paolo del tutor di The Band

Carlo Verdone è un volto molto noto nella nostra cinematografia e ha una lunghissima carriera costellata di grandi successi che hanno fatto la storia del cinema. Lo scorso novembre è uscita su Prime Video la sua serie Vita da Carlo e presto sarà uno dei giudici di The Band, il nuovo talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Conosciamo meglio, però, la sua vita privata, la sua famiglia, la moglie e i figli. Oltre a qualche curiosità su di lui.

La famiglia di Carlo Verdone

Nato a Roma il 17 novembre 1950 (ha quasi 72 anni), Carlo Verdone è figlio di Mario Verdone, professore universitario di storia del cinema, dirigente del Centro sperimentale di cinematografia e critico cinematografico, che lo avvicina al mondo del cinema sin da bambino, e Rossana Schiavina.

Luca Verdone è il fratello di Carlo Verdone, mentre Silvia Verdone è sua sorella ed è sposata con Christian De Sica.

Chi è la moglie di Carlo Verdone

Gianna Scarpelli è stata la moglie di Carlo Verdone dal 1980 al 1996, attualmente i due sono legalmente separati anche se non hanno ancora firmato il divorzio. Pare, comunque, che la coppia sia rimasta in buoni rapporti, anche per il bene dei figli nati dal matrimonio. Attualmente sembra che Carlo Verdone sia single; in un’intervista a Grazia aveva, infatti, rivelato: “Ci ho provato, non ci provo più.

È troppo difficile. Dovrei trovare una persona come me: più o meno la mia età, un matrimonio alle spalle, figli…” .

I figli di Carlo Verdone: Giulia e Paolo

Come già anticipato dall’amore tra Carlo Verdone e Gianna Scarpelli sono nati 2 figli. Giulia, nata nel 1986, ha scelto di seguire in parte le orme del padre cimentandosi nel mondo del cinema e diventano assistente di produzione. Paolo, classe 1988, invece ha preferito inseguire la carriera diplomatica.

Carlo Verdone, curiosità sulla sua vita

È lo stesso sito ufficiale del celebre regista e attore a raccontare alcune piccole curiosità su di lui.

Oltre al cinema, tra le passioni di Carlo Verdone possiamo trovare la fotografia, il giardinaggio e i classici latini e ama collezionare i vinili. La sua attrice del cuore è Anna Magnani, mentre i suoi registi preferiti sono Orson Welles e Fellini. Inoltre, sembra che Carlo Verdone dorma 6 ore a notte e soffra di agorafobia (paura e ansia riguardo al trovarsi in luoghi da cui non si può scappare facilmente o in cui non si riuscirebbe a chiedere e ricevere aiuto). Ancora sul sito ufficiale si legge che il viaggio più bello per Carlo Verdone è stato quello in Iran, mentre la sua meta più ambita è l’Islanda.

Presto sarà uno dei giudici, insieme a Gianna Nannini e Asia Argento, del nuovo talent The Band, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti.