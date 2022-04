Enrico Nigiotti chi è: da Amici a The Band, con chi ha collaborato e chi è la fidanzata del cantautore livornese

Chi è Enrico Nigiotti, il cantautore livornese diventato famoso per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Carriera e vita privata del nuovo tutor di The Band.

Attualmente impegnato nel ruolo di tutor nel nuovo programma di Rai 1, The Band, in partenza venerdì 22 aprile, Enrico Nigiotti ha una lunga carriera alle spalle e alcuni lo ricordano ancora giovanissimo alle prese con il canto nel talent di Maria De Filippi, Amici.

Gli esordi, Amici e il primo Festival Di Sanremo

Classe 1987, livornese doc, Enrico Nigiotti esordisce nel 2008 con Addio, brano che vede la partecipazione di Elisa in qualità di arrangiatrice vocale. Nel 2009 partecipa ad Amici di Maria De Filippi e al termine di questa esperienza pubblica il suo primo album omonimo, che contiene brani scritti per lui da Tricarico e Gianluca Grignani.

Dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, il cantautore partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte, presentando il brano Qualcosa da decidere, classificandosi terzo e pubblicando l’album omonimo.

X Factor e le collaborazioni con Pausini, Nannini e Ramazzotti

Nel 2017, Nigiotti si presenta alle selezioni di X Factor, conquistando un posto nella squadra di Mara Maionchi. Arriva in finale, si classifica terzo, e si fa notare con il brano L’amore è, certificato poi doppio disco di platino.

Il 2018 è un anno di grandi collaborazioni che lo porta a scrivere per Laura Pausini (Le due finestre) ed Eros Ramazzotti (Ho bisogno di te) e a duettare con Gianna Nannini nel brano Complici.

Nel corso dell’anno pubblica anche il suo terzo album Cenerentola.

Il ritorno a Sanremo tra i Big

Nigiotti torna a calcare il palco dell’Ariston nel 2019 e nel 2020, rispettivamente con i brani Nonno Hollywood, vincitore del premio Lunezia, e Baciami adesso. In concomitanza con il Festival del 2020 esce Nigio, il suo quarto album in studio.

Vita privata: gli amori del cantautore

Durante la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, Nigiotti si innamora di Elena D’Amario, ballerina concorrente nello stesso anno.

I fan del programma ricordano con emozione la loro storia, in particolare il momento in cui al serale, pur di non dover affrontare un televoto contro la fidanzata, Enrico decide di abbandonare il programma, permettendo alla D’Amario di proseguire la sua avventura nel talent.

Ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, entrambi ricordano con affetto la loro relazione.

Attualmente, Nigiotti è fidanzato e convive a Livorno con la ballerina e insegnante Giulia Diana. Su di loro non si conosce molto, la coppia è molto attenta alla privacy.