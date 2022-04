Francesco Sarcina chi è: fidanzate, figli e canzoni del leader del gruppo Le Vibrazioni e tutor di The Band

Francesco Sarcina è un famoso cantante e musicista italiano, leader del gruppo Le Vibrazioni. Dopo un primo periodo di lavoro musicale in gruppo, Francesco ha intrapreso la carriera da solista. Dal 2017 il gruppo ritorna unito sulla scena musicale fino alla partecipazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Chi è Francesco Sarcina, il leader del gruppo Le Vibrazioni

Francesco Sarcina è nato il 30 ottobre 1976 a Milano. Negli anni dell’adolescenza i genitori divorziano e lui va a vivere con il papà. Si trovano ad affrontare una brutta situazione economica così Francesco comincia a lavorare prima come assistente sociale, poi come fioraio e ancora come addetto al volantinaggio per aiutare in famiglia.

Fin da piccolo si appassiona alla musica, grazie anche alle orme del padre che è chitarrista, e decide di fare della passione il suo lavoro.

Nel 1999 Francesco crea il gruppo Le Vibrazioni, che comprendeva oltre a lui anche Alessandro Deidda, Marco Castellani e Stefano Verderi. La band nel 2003 fa uscire Dedicato a te, una canzone che in pochissimo tempo viene apprezzata e diventa un tormentone. Il gruppo rimane in attività fino al 2012, quando Francesco decide di intraprendere la carriera da solista.

Nel 2017 la band si riunisce e ritorna a fare musica fino alla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Tantissimo.

Sarcina, negli anni della sua carriera ha dichiarato di aver sofferto di dipendenza da alcol e droga e ha detto di essere riuscito ad uscirne in seguito alla diagnosi di un tumore. La malattia lo ha convinto a disintossicarsi. Il cantante ha raccontato questi anni bui in un suo libro autobiografico intitolato Nel mezzo.

Francesco sarcina intraprende la carriera da solista e pubblica un’autobiografia

Nel 2012 il cantante intraprende la carriera da solista pubblicando due album: Io, nel 2014 e Femmina nel 2015.

In questi anni ha partecipato anche a Pechino Express ed ha fatto il giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Nel 2011 collabora con Fabri Fibra, Marracash, Gué Pequeno, Jake La Furia, Noyz Narcos e J-Ax, per il singolo Le leggende non muoiono mai.

Vita privata del cantante: Francesco è padre di tre figli

Francesco Sarcina è padre di 3 figli. Il primogenito, Tobia, è nato nel 2007 dalla relazione con una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo.

Successivamente il cantante si è sposato con Clizia Incorvaia e dalla loro unione è nata Nina, nel 2015.

Oggi il leader del gruppo Le Vibrazioni è fidanzato con Nayra Garibo, una modella messicana, da cui ha avuto Yelaiah, nata nel 2021.