Giusy Ferreri vita privata: chi è il compagno, quale malattia ha la cantante e cosa faceva prima di X-Factor

Giusy Ferreri è una famosa cantante italiana che ha iniziato la sua carriera sul palco di X Factor. Ha avuto molto successo componendo canzoni famose e tormentoni estivi, fino alla partecipazione di vari Sanremo, tra cui anche l’ultima edizione del 2022.

Giusy Ferreri: dal palco di X Factor fino a Sanremo 2022

Il vero nome della cantante è Giuseppa Gaetana Ferreri, ma è meglio nota come Giusy Ferreri. È nata il 18 aprile 1979 a Palermo e fin da piccola si avvicina al mondo della musica. Inizia partecipando a concorsi canori e all’età di 14 anni si dedica allo studio del canto, del pianoforte e della chitarra.

Si trasferisce vicino a Milano, centro del mondo della musica. Ma gli inizi sono difficili e poco remunerativi, quindi si guadagna da vivere lavorando come cassiera all’Esselunga. Non abbandona il sogno nel cassetto di diventare cantante e si concede un’ultima occasione nel 2008. Giusy partecipa ai provini per la prima edizione di X Factor.

Nel corso delle puntate interpreta alcune canzoni degli anni ’60 e ’70 facendo conoscere il suo particolare timbro e riscuotendo molto interesse. Le sue migliori esibizioni sono state la cover Bang Bang e il duetto con Loredana Bertè con E la luna bussò.

Per la finale presenta un inedito scritto da Roberto Casalino insieme a Tiziano Ferro dal titolo: Non ti scordar mai di me.

Non vince il programma, ma classificandosi seconda riesce a farsi conoscere molto e ad utilizzare questa esperienza come trampolino di lancio della sua carriera musicale.

Negli anni successivi fa uscire alcuni album molto conosciuti come ad esempio Gaetana e Fotografie, che contengono collaborazioni con cantanti italiani famosi.

Giusy Ferreri partecipa a diversi Festival di Sanremo: nel 2011 con il brano Il mare immenso, nel 2014 con Ti porto a cena con me e nel 2017 con Fatalmente male.

L’ultimo è stato Sanremo 2022 dove ha cantato Miele con l’ausilio di un megafono.

Malattia e vita privata di Giusy Ferreri

Giusy Ferreri nasce con una patologia cardiaca: la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Le viene diagnosticata all’età di 8 anni ma, all’età di 21, dopo due interventi, la cantante guarì completamente.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, il compagno di Giusy Ferreri è Andrea Bonomo. Andrea, come Giusy, ha la passione per la musica e ha scritto molti brani per cantanti importanti come Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

La coppia nel 2017 ha avuto la prima figlia, Beatrice.

Ad annunciare la notizia, arrivata insieme alla partecipazione di Sanremo, è stata proprio Giusy sui suoi profili social: “L’ho scoperto due settimane prima di partire per Sanremo. Se questa gravidanza è arrivata nell’anno in cui dovevo concentrarmi con tutta me stessa sulla carriera, un motivo c’è. Non ci pensavo e non me l’aspettavo. Per me la gravidanza era materia totalmente tabù, a parte le nausee, non avevo ben chiaro che cosa potesse succedere fisiologicamente”.