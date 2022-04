Il paradiso delle signore anticipazioni di oggi: Flora ha fatto la sua scelta mentre Dante sconvolge Vittorio. La trama

Venerdì 22 aprile 2022 su Rai1 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Il paradiso delle signore. Il 155esimo episodio della soap trova posto sulla rete ammiraglia nel pomeriggio a partire dalle ore 15:55 mostrandoci le vicissitudini della stilista del Paradiso Flora ed il colpo di scena servito da Dante a Vittorio. La Ravasi ha infatti scelto la strada che la porterà negli Stati Uniti d’America ed ha deciso di rivelarlo ad Umberto lasciandolo di sale. Dante invece ha deciso di rinunciare a tutto per amore di Beatrice.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di venerdì 22 aprile

L’ultimo appuntamento di questa settimana per gli appassionati della soap va trasmesso su Rai1 alle ore 15:55 di venerdì 22 aprile.

Il Paradiso delle Signore porta a termine gli episodi settimanali che di fatto anche cambiato le sorti di tanti amati personaggi, trovatisi a dover prender delle decisioni importanti che cambieranno il loro futuro.

Tra questi c’è di certo Flora che sembra essersi decisa ad andare nel Stati Uniti per accettare la proposta di lavoro ricevuta e mettersi da parte l’infelice situazione creatasi a Milano per colpa della liaison con Umberto. La Ravasi comunicherà la sua scelta allo stesso Umberto per prepararlo al suo addio.

A proposito di USA, Ludovica scopre che la madre è partita da sola per l’America per affrontare un ciclo di cure mirate per la sua delicata malattia e di certo non la prenderà bene, montando il suo astio nei confronti della donna che l’ha messa in disparte di fronte ad una cosa così seria. Stefania e Marco sembrano essere i più tranquilli con il loro amore che cresce di nascosto, lontano da occhi indiscreti che nemmeno immaginano la loro unione.

A fornire i colpo di scena finale sarà Dante. Dopo mesi di lotte interne con Vittorio per la conquista del Paradiso, decide clamorosamente di fare un passo indietro e rinunciare a tutto solo per amore di Beatrice.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

