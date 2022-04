Irene Grandi chi è: età, periodo buio, carriera e matrimoni della cantautrice italiana tutor a The Band su Rai1

Irene Grandi è una famosa cantautrice italiana che ha raggiunto la popolarità negli anni ’90. È una grande artista, con una carriera ricca di successi e canzoni conosciute da tutti gli italiani e non solo. La cantante ha però dovuto affrontare un periodo buio che l’ha vista allontanarsi dai riflettori per poi tornare in una nuova veste: quella del Blues.

Irene Grandi: dagli esordi a oggi

Irene Grandi nasce a Firenze il 6 dicembre del 1969. Si diploma negli anni ’80 in ambito scientifico e poi inizia a dedicarsi alla musica, che fin da bambina ha avuto nel sangue. Ha fatto parte di diverse band, composte da sole donne, cantando nei locali della Toscana.

Dopo la gavetta, nel 1992 inizia a fare il suo percorso da solista. La cantante inizia a scrivere con la collaborazione di Lorenzo Ternelli, che sarà suo collaboratore per diversi anni.

Irene Grandi ha cominciato la sua carriera negli anni ’90. Nel 1993 scrive il suo primo singolo, Un motivo maledetto, in collaborazione Lorenzo Ternelli, che cattura l’attenzione del produttore della CGD, attuale Warner Music Italia. Così Irene firma il suo primo contratto discografico.

Dopo questo esordio, i brani che hanno conquistato le vette della classifica sono stati molti, tra cui La tua ragazza di sempre e Bruci la città.

Tutti i Festival di Sanremo di Irene Grandi

La cantante ha partecipato ben 6 volte al Festival di Sanremo. La prima volta nel 1993, con Sanremo Giovani, l’ultima volta nel 2020 con la canzone Finalmente io.

La presenza della Grandi al Festival di Sanremo 2020, sembra essere l’ultima comparsa della cantante, che dopo è sparita completamente dalla scena. Oggi Irene ha detto addio al rock e ha preso una nuova strada, sempre nell’ambito musicale, quella del blues. Il suo tour del 2021 ha infatti preso il nome di Io in blues e l’ha vista girare l’Italia con una nuova band e brani riarrangiati.

La vita privata di Irene Grandi

Per quanto riguarda la vita privata, la cantante non ha figli e si è sposata due volte. Irene Grandi è stata legata per un periodo ad Alessandro Carotti.

I due sono convolati a nozze a Las Vegas dopo un solo mese di fidanzamento. La relazione è durata 7 anni, ed è finita nel 2010. Lui si è assunto la responsabilità della fine del matrimonio dicendo: “La colpa è stata soprattutto mia. Gli affari del mio negozio hanno iniziato ad andare male e, quando Irene non era a casa, mi sono messo a fare una vita sregolata.

Stavo con i miei amici, rientravo a notte fonda e molte volte alzavo un po’ troppo il gomito” si legge su Io Donna.

Nel luglio del 2018 Irene è convolata a nozze per la seconda volta con l’avvocato Lorenzo Doni. I due si sono conosciuti durante una tournée e la cantante non aveva subito capito di interessargli. “Lorenzo mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po‘, non avevo mica capito: sono capitolata per insistenza” ha raccontato.