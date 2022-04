La Rai omaggia Raffaella Carrà: gli studi di via Teulada porteranno il suo nome e ci sarà un evento tv

A quasi un anno dalla scomparsa della celebre Raffaella Carrà, la Rai ha deciso di omaggiarla. Ha infatti deciso di lanciare un evento televisivo in suo onore e di dedicarle gli storici studi televisivi di via Teulada, che l’hanno vista debuttare sul piccolo schermo. La data dello spettacolo, dopo numerosi rinvii, sembra essere stata scelta.

Spettacolo televisivo in onore a Raffaella Carrà: la data dell’evento

Raffaella Carrà è stata un’icona della televisione italiana, un personaggio dall’anima buona che è riuscito a superare i confini del nostro paese e a raggiungere il successo anche all’estero.

La Rai ha deciso di organizzare e mandare in onda sulla televisione italiana un grande spettacolo in suo onore. Il personaggio iconico è nato su Rai1, ed è per questo che l’evento sarà trasmesso su questo canale, dove la sua carriera è iniziata e ha raggiunto il suo apice con programmi come Io, Agata e Tu, Canzonissime, Pronto Raffaella, Carramba e molti altri.

Quel che si sa di certo è che alla conduzione dello show ci sarà Milly Carlucci, in diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma e che andrà in onda dopo il Tg1 della sera.

Dopo diversi rinvii, ora sembra esserci una data, fissata per il 18 giugno 2022, che tra l’altro, è il giorno del suo compleanno.

Per la stessa sera sono anche in programma i primi concerti in presenza degli artisti italiani, dopo la lunga pausa causata dalla pandemia. Nel caso non fosse quindi possibile fare lo show dedicato alla grande icona italiana, questo evento slitterebbe in autunno.

All’evento stanno lavorando numerosi professionisti, tra cui Sergio Japino, storico compagno di vita di Raffaella Carrà. Si vocifera anche la presenza di grandi ospiti, amici e colleghi della mitica Raffaella Carrà. Non si sa ancora di certo chi saranno queste persone, ma si pensa a personaggi come Renato Zero, Antonello Venditti, Fiorello e anche figure internazionali come Bob Sinclair.

L’Auditorium del Foro Italico prende il nome di Raffaella Carrà

La Rai oltre ad organizzare questo grande show, ha deciso di omaggiare la grande celebrità in un altro modo. L’idea è venuta alla conduttrice Milly Carlucci. Quest’ultima ha infatti pensato di dare il nome di Raffaella Carrà agli storici studi televisivi di Via Teulada 66 di Roma. Questi studi sono stati, per la grande icona, quelli che l’hanno visto nascere, crescere e avere molto successo.

Un’iniziativa simile era stata promossa sempre dalla Rai, in occasione della morte di Fabrizio Frizzi, per gli studi della Dear.

L’intitolazione dell’Auditorium del Foro Italico di Roma verrà la stessa sera del grande evento in onore della Carrà, fissata per il 18 giugno 2022.