L’isola dei famosi anticipazioni, si sciolgono le tribù: i naufraghi andranno tutti contri tutti

Nuovo giorno di programmazione per il reality condotto da Ilary Blasi dopo la decisione della rete di non mandarlo in onda nella prima serata del giovedì. Il decimo appuntamento con i naufraghi de L’isola dei famosi va in onda venerdì 22 aprile 2022 e cambierà le sorti dei concorrenti in gara. La trasmissione ha infatti annunciato lo scioglimento delle due tribù dei Tiburon e dei Cucaracha che porterà di fatto al tutti contro tutti verso la vittoria finale. Sarà una puntata ricca di colpi di scena ed eliminazioni che vedrà due naufraghi approdare a Playa Sgamada ed uno lasciare definitivamente il gioco.

Al fianco di Ilary Blasi ci saranno ovviamente gli amatissimi Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre dall’Honduras coordinerà le operazioni dei giochi e delle nomination il prode Alvin.

L’isola dei famosi: il decimo appuntamento

Il reality show condotto da Ilary Blasi cambia giorno di programmazione ed affronta la sua prima puntata di venerdì. Il 22 aprile 2022 in prima serata su Canale 5 va in onda il decimo appuntamento con L’isola dei famosi che metterà a dura prova i naufraghi rimasti in gara a contendersi la vittoria finale.

I famosi a rischio eliminazione saranno Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia Roger ed Estefania, con il verdetto che porterà uno di loro a sbarcare a Playa Sgamada.

A partire dalle ore 21:30 circa i fan del reality saranno accompagnati dai commenti di Vladimir Luxuria e Nicola Savino e dall’amatissimo Alvin, inviato storico impegnato direttamente in Honduras.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della decima puntata

La nuova puntata del reality metterà i telespettatori di fronte a continui colpi di scena, con il primo sensazionale che scioglierà le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha portando i naufraghi a lottare l’uno contro l’altro.

Nella strada verso la finale però non ci sarà posto per tutti i concorrenti visto che un’eliminazione a sorpresa porterà dalla Palapa a Playa Sgamada un ignaro naufrago.

Spazio poi alla divertente prova che porterà Carmen Di Pietro a lottare contro la lingua italiana per cercare di conquistare una succulenta ricompensa al figlio Alessandro Iannoni.