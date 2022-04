Lorella Cuccarini conquista Mediaset: per la showgirl si prospetta una nuova conduzione dopo Amici

Il volto della più amata degli italiani non era così in voga da svariato tempo soprattutto dopo le vicissitudini non tanto tranquille in quel della Rai. Lorella Cuccarini dopo l’abbandono dalla televisione pubblica aveva infatti accettato con entusiasmo l’offerta di Maria De Filippi di approdare in Mediaset per rilanciarsi e dimostrare di essere ancora apprezzata dal pubblico. La sfida di Amici, dove figura dietro la cattedra in qualità di professoressa e coach di canto, non solo ha rilanciato il suo personaggio valorizzandone il talento per la canzone ed il ballo ma le ha anche aperto le porte del telegiornale satirico di Striscia la Notizia.

E stando ai rumors insistenti in rete proprio il programma di Antonio Ricci starebbe pensando di concederle la conduzione nella prossima stagione televisiva dopo l’ottima apparizione del mese scorso.

Lorella Currarini conquista Mediaset

Continua il momento d’oro di Lorella Cuccarini in casa Mediaset dopo il crescente successo come professoressa di Amici. Nel talent la più amata dagli italiani sta ben figurando sia come coach dei giovani talenti a lei affidati che come iconica e divertente showgirl nelle incomprensibili ma simpatiche sfide lanciatele da Rudy Zerbi.

Il rilancio della donna di spettacolo è ormai definitivo a due anni dalla fuoriuscita dalla Rai per approdare alla concorrenza che l’ha schierata anche dietro al bancone più famoso della televisione italiana. Lo scorso marzo la Cuccarini ha infatti ben impressionato nelle quattro puntate alla conduzione di Striscia la Notizia al fianco Gerry Scotti in sostituzione di Francesca Manzini.

La Cuccarini e i rumors sul ritorno a Striscia la Notizia

La ottima parentesi riscontrata ha convinto Antonio Ricci a pensare di riproporre l’esperimento. Ne è convinto TvBlog.it che in questi giorni ha rilanciato con forza la notizia di una futura conduzione del format per la showgirl.

Il sito sottolinea come il ritorno della Cuccarini dietro il bancone del programma non sarebbe da supplente ma bensì da titolare, un po’ come accade a Michelle Hunziker per alcuni periodi dell’anno al fianco dello zio Gerry.