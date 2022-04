Accoltella la moglie e la figlia 17enne, le strazianti parole della ragazza: “Salvate solo mamma”

Emergono nuovi, strazianti dettagli sulla tragedia avvenuta a Ladispoli, dove un uomo si è scagliato con un coltello contro la moglie e la figlia di 17 anni. La ragazza avrebbe scongiurato i soccorritori di salvare la madre.

Accoltellata dal padre, le strazianti parole della 17enne: “Salvate solo mamma”

Giovedì mattina a Ladispoli, in provincia di Roma, un uomo di 49 anni si è scagliato con incredibile ferocia contro la moglie da cui si stava separando e con la quale non conviveva più da qualche settimana. Nel tentativo di difenderla, anche la figlia 17enne è rimasta gravemente ferita nell’aggressione.

Ai soccorritori intervenuti dopo la terribile aggressione, la ragazza avrebbe detto: “Aiuto, aprite, papà ci vuole uccidere. Salvate solo mamma, non lui“. La giovane è stata operata d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro. Al momento si trova ancora ricoverata in terapia intensiva, sedata. Le ferite inferte dal padre con un coltello le hanno provocato lesioni al fegato e un polmone.

Migliorano le condizioni della 17enne accoltellata dal padre a Ladispoli

La ragazza non sarebbe in pericolo di vita ed è possibile che possa essere estubata già nelle prossime ore. Potrà incontrare la zia e sarà chiamata a raccontare ciò che è accaduto quel giovedì mattina davanti alla Procura di Civitavecchia.

Restano ancora gravissime le condizioni della madre, che è stata trasportata e operata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

La donna ha ricevuto ferite multiple che hanno danneggiato più organi ed è tenuta in coma farmacologico. Nel frattempo, l’uomo che si è avventato contro la sua stessa famiglia si trova all’ospedale Gemelli di Roma a causa di una ferita che si sarebbe inferto con lo stesso coltello, forse nel tentativo di suicidarsi. Per lui è stata richiesta la custodia cautelare per pericolo di reiterazione del reato e, non appena sarà dimesso dall’ospedale, potrebbe essere condotto in carcere con l’accusa di tentato duplice omicidio.